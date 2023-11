woensdag 22 november 2023 om 18:33

Wielergala op maandag 27 november live te zien op Eurosport 1

Het nationale Wielergala wordt dit jaar op maandag 27 november georganiseerd. Voor het eerst in jaren gebeurt dat in de Koninklijke Jaarbeurs in Utrecht, en niet meer in Den Bosch. Het Wielergala wordt die avond van 18.15 uur tot 19.45 uur live uitgezonden op Eurosport 1.

De presentatie van het Wielergala 2023 is in handen van Sander Kleikers. Voor hem is het zijn laatste klus als presentator van Eurosport, omdat hij vanaf 1 december in dienst treedt als perschef (Head of Press and Communications) bij Jumbo-Visma. WielerFlits-verslaggever Nick Doup is zijn sidekick tijdens de presentatie van het gala.

Er worden in Utrecht vier prijzen uitgereikt. De winnaars zijn gekozen door de Club48 (vereniging van oud-wielrenners), de VVBW (Vereniging van BeroepsWielrenners) en het publiek via WielerFlits. Nieuw is de prijs voor Wielerploeg van het Jaar, naast de uitreiking van de prijzen voor Wielrenner van het Jaar, Wielrenster van het Jaar en Talent van het Jaar.

Bij de mannen (Gerrit Schulte Trofee) maken Mathieu van der Poel, Dylan van Baarle, Wout Poels, Thymen Arensman, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland kans. Demi Vollering, Annemiek van Vleuten, Mischa Bredewold, Fem van Empel en Puck Pieterse zijn de kandidaten bij de vrouwen (Keetie van Oosten-Hage Trofee).

Puck Pieterse maakt ook kans op de titel Renner van de Toekomst (Gerrie Knetemann Trofee), net als Shirin van Anrooij en Olav Kooij. Voor de Wielerploeg van het Jaar zijn Jumbo-Visma, SD Worx en de Nederlandse baanploeg in de race.