Waarom Saoedi-Arabië in wielrennen gelooft

Special

De Saudi Tour zit erop. WielerFlits was ter plekke en zocht antwoord op vraag waarom Saoedi-Arabië eigenlijk in wielrennen investeert.

Dat Saoedi-Arabië een atypisch wielerland is, behoeft weinig uitleg. Behalve de wielrenners rijdt hier bijna niemand op een fiets. Alles gaat met de auto. Van een hoge prijs aan de pomp hebben ze hier (nog) geen last. Een tank diesel van veertig liter kost hier amper €6.

Wat natuurlijk ook meespeelt is dat het land een enorme omvang heeft van meer dan twee miljoen vierkante kilometer. Alleen al de regio AlUla, waar deze tweede editie van de Saudi Tour zich afspeelt, is even groot als België.

Saoedi-Arabië, dat een koninkrijk is, dankt vrijwel al haar rijkdom aan het oppompen en verkopen van fossiele brandstoffen. Het is de halsslagader van de economie. 80% van de export is olie en gas gerelateerd. En daar zit ook de crux. Ze willen daar minder afhankelijk van worden, want ook in het Midden-Oosten raakt de olie een keer op.

Toerisme

Onder leiding van kroonprins Mohammed Bin Salman, ook wel bekend onder zijn initialen MBS, is het land in 2017 een transitie gestart onder de naam Vision 2030, met als doel nieuwe industrieën op te zetten die tot nieuwe inkomstenstromen leiden. Een ambitieus en omstreden project waarmee honderden miljarden gemoeid gaan.

Een van die nieuwe industrieën waar Saoedi-Arabië fors op inzet is toerisme. Een sector die in dit enorme land nog amper bestaat. Onderdeel van Vision 2030 is bijvoorbeeld de introductie van toerisme visa. Tot 2017 waren (Westerse) vakantievierders niet welkom in het streng islamitische land.

Het enige wat er nu is, situeert zich rond hoofdstad Riyad, bedevaartsoord Mekka en kuststad Jeddah. Het is de ambitie om vanuit het niets een florerende toerismesector op te zetten. Dat moet gebeuren in de regio AlUla, waar de komende jaren meer dan 32 miljard dollar wordt geïnvesteerd. Het moet een hotspot worden voor premium toeristen die een luxe vakantie willen. Een bestemming die op termijn de concurrentiestrijd moet aangaan met Dubai.

Saudi Tour

AlUla is niet geheel willekeurig gekozen. Het heeft een rijke historie die teruggaat tot de oudheid. Vroege beschavingen hebben hier hun sporen achtergelaten met als eyecatcher de graftombes van Hegra. De oude stad was gelegen aan een populaire handelsroute. Sinds 2008 staan de uit de rotsen gehakte tombes op de UNESCO werelderfgoedlijst. De eerste vermelding in Saoedi-Arabië.

Maar hoe breng je deze oude wereld die nu opengesteld is voor toeristen onder de aandacht van het publiek? Met wielrennen. Een etappewedstrijd is bij uitstek een manier om de omgeving en alle trekpleisters mooi in beeld te brengen.

Echter één probleem. Er is hier nog weinig voor toeristen. In heel de regio zijn slechts vijfhonderd hotelbedden beschikbaar. Bij lange na niet genoeg om iedereen die betrokken is bij de Saudi Tour onder te brengen.

Een aantal ploegen slaapt in een hagelnieuw resort tussen de rotsen, met voor iedere renner een eigen villa (kosten €1200 per nacht), terwijl voor een aantal andere teams, de wedstrijdorganisatie en de media een tijdelijk kamp uit de grond is gestampt. Met sobere cabines om in te slapen, eten in een grote tent en gedeelde sanitaire voorzieningen.

Alles wordt ijverig schoongehouden door gastarbeiders uit Pakistan en Bangladesh. Het verschil in onderkomen is een cynische weerspiegeling van de zichtbare ongelijkheid in de Saoedische samenleving.

Maar het land wil vooruit, vertelt Phillip Jones (60), een toerisme-expert uit Dallas, Texas (Verenigde Staten). Hij is als expat neergestreken in Saoedi-Arabië met de opdracht de lokale bevolking op te leiden en van AlUla het gedroomde vakantieoord te maken. “Toen ik voor het eerst werd benaderd voor deze klus in AlUla dacht ik dat ze het over Hawaii hadden. ‘Het ligt in Saoedi-Arabië’, zeiden ze. Oei, dacht ik. ‘Je moet het eerst bekijken. Het verkoopt zichzelf.’ Zo ben ik hier beland.”

“Wij denken dat deze regio kan uitgroeien tot de sporthub van Saoedi-Arabië, daarom investeren ze hier in de infrastructuur om het aantrekkelijk te maken. De omgeving is bij uitstek geschikt voor outdoorsporten, zoals wandelen, wielrennen, mountainbiken, rotsklimmen en abseilen.”

Het is ook Jones die de fiets naar AlUla bracht. Met negentien Iron Man triatlons, waaronder het WK in Honolulu, op zijn naam, is hij zelf een begenadigd duursporter. Toen hij hier drie jaar geleden aan zijn klus begon, nam hij zijn racefiets mee. “In mijn eentje ben ik op de fiets de regio gaan verkennen. Inmiddels hebben we een fietspad en een fietsenwinkel.”

Hij speelde ook een rol in het naar AlUla halen van de Saudi Tour, georganiseerd door Tour de France-organisator ASO. “Wij zien AlUla als de thuisbasis van de Saudi Tour. In de komende edities (er komen er nog minstens drie, red.) zal de wedstrijd mogelijk ook andere regio’s bezoeken, maar als het aan ons ligt wel met een etappestart of -finish hier, zoals in andere rittenkoersen gebruikelijk is. En misschien wel met het begin en eind hier, maar dat moet nog besproken worden.”





Kritiek

Mensenrechtenorganisaties zijn uiterst kritisch over de miljarden investeringen in professionele sportwedstrijden. Zij verwijten het land aan sportswashing te doen. De komst van grote sportevenementen als de Formule 1-race op het nieuwe circuit in Jeddah, de Dakar Rall en het kopen van voetbalclub Newcastle United beschouwen de mensenrechtenorganisaties als een verkapte steun aan het onderdrukkende regime dat het land voert.

Jones zegt dat het land wil veranderen. “Er is hier een enorme transformatie bezig. Ik ben hier tweeënhalf jaar en zie zichtbare verandering. Mannen en vrouwen worden nu gelijk behandeld. Toen ik hier net was, zaten ze nog gescheiden in restaurants. Veel van de restricties worden opgeheven.”

“Ieder land heeft zijn uitdagingen, geen enkel land is perfect. 70% van populatie is jonger dan 35 jaar. Er is dus geen weg terug, het kan alleen nog maar vooruit. De regio AlUla is sponsor van Team BikeExchange-Jayco (logo op de mouw, red.), niet alleen van de mannen, maar ook van de vrouwenploeg. We proberen echt krachtige signalen af te geven.”

“Wij doen veel unieke activaties om ook naar de buitenwereld uit te stralen wat het nieuwe Saoedi-Arabië te bieden heeft. Mensen hebben nog steeds dezelfde perceptie als die ik had toen ik hier kwam. Maar als je hier bent, denk je: dit had ik niet verwacht. Het land beweegt zich in de juiste richting.”

De tweede editie van de Saudi Tour werd vandaag gewonnen door Maxim Van Gils van Lotto Soudal.