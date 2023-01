Vriend die Lieuwe Westra reanimeerde: “Het ging juist weer beter met hem”

De plotselinge dood van Lieuwe Westra heeft veel losgemaakt in het wielerpeloton. De oud-wielrenner kwam afgelopen zaterdag op slechts 40-jarige leeftijd om het leven, nadat hij jarenlang kampte depressies. “Toch ging het eigenlijk juist weer beter met hem. Hij gíng weer voor dingen”, schetst zijn goede vriend Eelke Winkel in gesprek met NH Nieuws.

Winkel doet zijn verhaal, onder meer om speculaties van zelfdoding van de afgelopen dagen recht te zetten. Hij kwam een jaar geleden, via een gezamenlijke kennis, in contact met Westra. “Hij was net gescheiden en kwam terug uit Spanje. Ik zag een gebroken jongen. Hij was behoorlijk in de war. We namen hem op sleeptouw. Hij bleef bij ons logeren, zodat hij weer even een beetje mens kon worden. En eigenlijk is hij altijd gebleven. Ik wist in het begin niet eens dat hij wielrenner was geweest. Dat hoorde ik later pas.”

Eelke neemt zijn goede vriend vaak mee naar een garage in Zwaagdijk, waar ze veel aan auto’s klussen. “Dat vond hij fantastisch, ook al had hij in het begin niet veel met auto’s. Maar hij ging bijvoorbeeld uit zichzelf auto’s poetsen, dat kon hij heel goed. Daar fleurde hij echt van op. We hebben in korte tijd heel veel met elkaar gepraat en meegemaakt. Een intense vriendschap. Qua depressie ging het met pieken en dalen. Het is geen griepje, dat weer over gaat.”

Volop bezig met de toekomst

“Maar de periodes dat het goed ging, werden steeds langer. Hij werd over het algemeen blijer. Dat was het begin van het herstel.” Westra was zelfs weer volop bezig met de toekomst, wilde graag jongeren helpen met mentale problemen en schreef zich een dag voor zijn overleden zelfs in bij de Kamer van Koophandel. “Hij was zo blij als een kind. ‘Nu kunnen we eindelijk beginnen’, zei hij. En dan is het een dag later een heel ander verhaal…”

Afgelopen zaterdag werd Westra aangetroffen bij het bedrijfspand in Zwaagdijk, Noord-Holland. Reanimatie van zijn goede vriend Eelke mocht niet meer baten. “Lieuwe wilde nog even wat slapen in de bus, dus ik begon alvast. Toen ik later naar buiten ging om wat uit de werkbus te pakken, zag ik hem tegen het hek liggen.”

“Er kwam weer vreugde uit hem”

De doodsoorzaak is niet bekend, maar al snel werd er gespeculeerd over zelfdoding. “Dat vind ik nogal heftig. Ik heb vernomen dat hij aan hartfalen is gestorven. Ik weet wat er het laatste jaar is gebeurd in zijn leven. En ja: hij had het zwaar, zeker toen hij hier aankwam. Maar hij had ook al een huis gekocht en we hadden plannen voor de toekomst. Dat weten heel veel mensen niet. Dan vind ik het wel kort door de bocht om te zeggen: het is zelfmoord.

“Daarom wil ik ook graag mijn verhaal doen, voor hem. Het ging eigenlijk juist weer beter met hem. Hij gíng weer voor dingen. Er kwam weer vreugde uit hem, dat zag je gewoon. En dan ineens: poef. Ik vind dat verschrikkelijk.”