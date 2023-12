Nick Doup • zondag 24 december 2023 om 08:00

Voorbeschouwing: Wereldbeker Gavere 2023 – Kunnen Van Aert en Pidcock nu wel iets doen tegen Van der Poel?

De drukke kerstperiode in het veldrijden kent op dinsdag 26 december (voor Nederlanders tweede kerstdag) een uiterst vermakelijke cross, namelijk die in Gavere. De Wereldbeker strijkt neer in Oost-Vlaanderen en het publiek mag zich er verheugen op een duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert, terwijl ook Tom Pidcock en alle fulltime crossers aan de start staan. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Laatste tien winnaars in Gavere

Mannen

2022 (dec): Mathieu van der Poel

2022 (feb): Lars van der Haar

2020: Tom Pidcock

2019: Eli Iserbyt

2018: Mathieu van der Poel

2017: Wout van Aert

2016: Mathieu van der Poel

2015: Wout van Aert

2014: Klaas Vantornout

2013: Sven Nys

Vrouwen

2022 (dec): Shirin van Anrooij

2022 (feb): Lucinda Brand

2020: Lucinda Brand

2019: Yara Kastelijn

2018: Alice Maria Arzuffi

2017: Ellen Van Loy

2016: Sanne Cant

2015: Sanne Cant

2014: Sanne Cant

2013: Sanne Cant

Vorig jaar

Wereldbeker veldrijden 2022-2023

Uitslag Wereldbeker Gavere – elite mannen

1. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) in 57m14s

2. Wout van Aert (Jumbo-Visma) op 27s

3. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) op 54s

4. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m53s

5. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 2m20s



Wereldbeker veldrijden 2022-2023

Uitslag Wereldbeker Gavere – elite vrouwen

1. Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions) in 47m02s

2. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 37s

3. Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck) op 50s

4. Zoe Bäckstedt (EF Education-TIBCO-SVB) op 1m01s

5. Kata Blanka Vas (SD Worx) op 1m17

Parcours

Vorig jaar werd bij de intrede van Flanders Classics als organisatie het parcours al flink op de schop gegooid, al verzorgden de Nova-vrienden nog wel de opbouw van het traject. Een paar acrobatische afdalingen, gevolgd door een lange klimpartij. Dat is ook in 2023 het recept voor het spektakel dat de veldritfan in Gavere krijgt voorgeschoteld aan de flanken van de Schelde.

Wat gelijk opvalt is dat de start- en finishstrook is veranderd ten opzichte van afgelopen jaar. “Die hele straat is vernieuwd, daar ligt een verse asfaltlaag op. Voor de rest is het parcours grotendeels hetzelfde”, zegt Sasja Gevaert van de Nova-vrienden. Dat is een groep trouwe vrijwilligers die jaarlijks het parcours opbouwt. “Ik wil die mensen persoonlijk bedanken dat ze ieder jaar voor ons klaarstaan. Dat zijn voor mij de belangrijkste mensen. Zonder deze harde werkers is er geen cross, terwijl zij dat voor een broodje en een drankje doen. Wij kunnen altijd op ze rekenen.”

“Er zijn wat lussen veranderd of toegevoegd op het parcours. Dat is vooral ook door de sponsoring. Daarbij zoek je als organisatie continu naar een balans tussen de zwaarte van het parcours en plek voor sponsors”, aldus Gevaert. “Het gaat heel zwaar zijn, want het ligt er heel nat bij en er viel de afgelopen week nog regen. Het parcours kan dan ook te lastig worden en voor grote afscheiding zorgen. Daar ben ik wel bang van.”

Na de start gaat het in dalende lijn richting de fruitboomgaarden van Goemaere. Op dat terrein is ook een drietal beklimmingen behouden gebleven. Daarna gaat het naar het paadje langs de vijver, draaien de renners rechts op naar de iconische, lange klim in het militaire domein van Gavere. Daar werd in het verleden vaak het verschil gemaakt, zowel al rijdend als al lopend. Opnieuw volgt daarna de lus, inclusief de spectaculaire afdaling met het luchtkussen.





Een andere wijziging is de verplaatsing van de VIP-tent en de publiekstent. De VIP-tent is verschoven naar het terrein van de legerkazerne van Gavere. “De renners gaan daar langs door middel van twee bruggen op ongeveer 100 meter van elkaar, om zo over de hekken van de kazerne te gaan”, vertelt Gevaert. De publiekstent komt ook op een andere plaats. “Dat is weer voor het kasteel, omdat de plek van vorig jaar iets te krap was in het bos. Dat zag de organisatie onder meer in het drankgebruik, de doorstroom was niet echt goed.”

Die publieksstroom is nu beter, zegt ook de leidinggevende van de parcoursen in de Wereldbeker, Chris Mannaerts: “Op een aantal punten duurde het lang voor mensen konden oversteken. De meest opvallende wijziging om dat proberen op te lossen is dat we niet meer voor de draad rijden van het militair domein, maar erachter. De VIP-tent kan wel op het militair domein, zo creëren we elders meer ruimte waardoor daar de publiekstent kan staan.”

Programma en info

Programma dinsdag 26 december 2023

13.40 uur: Elite vrouwen

15.10 uur: Elite mannen

Locatie

Kasteel Grenier, Domein Gebroeders Goemare, 9890 Gavere

Publieksinformatie

Tickets kosten 17,50 euro en zijn online te bestellen via de website van de organisatie. Op de wedstrijddag zijn ook tickets verkrijgbaar voor 20,00 euro per stuk. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis binnen, maar dienen wel een gratis ticket te boeken om toegang te krijgen.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemerslijst vrouwen

Deelnemerslijst mannen

Website Wereldbeker

Facebook Wereldbeker

X Wereldbeker

Instagram Wereldbeker

Favorieten mannen

In deze drukke crossperiode is de wedstrijd op 26 december altijd bijzonder. Voor de favorieten kijken we, net als afgelopen week in Antwerpen, naar de Grote Drie. Voor de tweede keer deze winter vinden we Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock aan de startlijn van een cross. Drie namen die er vorig jaar bovenuit staken in Gavere en ook dit jaar zullen strijden om de overwinning, al steekt er een favoriet ver bovenuit.

Mathieu van der Poel schoot in Herentals uit de startblokken en durft ook echt een groot doel te maken van deze crosswinter. De wereldkampioen heeft – ook na zijn zeges in Mol en Antwerpen – duidelijk een streep voor ten opzichte van Wout van Aert en Tom Pidcock, die hebben aangegeven geen hoofddoel te maken van het veldrijden. Wel zijn zij natuurlijk gebrand om alles te geven in deze kerstperiode. Een duel tegen Van der Poel, dan ga je altijd voluit. Van Aert was al twee keer tweede achter Van der Poel, wel op duidelijke achterstand.

Alle drie hebben al een overwinning op hun naam, want Van Aert startte zijn campagne met een overwinning in de Exact Cross Essen en Pidcock trok de overwinning naar zich toe in de Wereldbeker Namen. De Brit maakte dat weekend indruk, ook door zijn tweede plaats achter MVDP in Herentals na een knappe inhaalslag. In Antwerpen was hij dan weer op de sukkel, na een week ziekte en een vroege val. Op zware parcoursen lijkt Pidcock net wat meer te kunnen, maar hoe herstelt hij van zijn ziekte en val?

Vorig jaar werden Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar vierde en vijfde, achter de reeds genoemde namen. Zij zijn er ook dit jaar bij, maar voor concurrentie uit Nederlandse hoek kijken we toch naar Pim Ronhaar en Joris Nieuwenhuis. De mannen van Baloise Trek Lions hebben een serieuze stap gezet en konden bijvoorbeeld in Namen het langst mee met de latere winnaar Pidcock. Een straffe stoot, maar de vraag is hoe zij zich in Gavere verhouden tot de Grote Drie. Nieuwenhuis was in het Antwerpse zand knap vijfde, Ronhaar had een mindere dag en viel er zelfs buiten de top-10.

Eli Iserbyt is de constantheid zelve dit seizoen, maar in Val di Sole (vijfde), Herentals (vierde) en Namen (vierde) viel hij toch naast het podium. Kan hij zich in deze drukke periode tot een niveau dwingen waarmee hij dicht bij het podium komt? Het gaat ook nodig zijn, wil hij zijn leidende positie in de Wereldbeker kunnen consolideren, of zelfs verstevigen. Dat deed hij in Antwerpen wel, door achter een ontketende Van der Poel lang mee te doen voor plek twee. Uiteindelijk strandde hij kort achter Van Aert als derde, maar met de vorm van Iserbyt zit het dus wel goed.

Lars van der Haar, Michael Vanthourenhout en Thibau Nys moeten ook zeker in de gaten gehouden worden voor een mooie ereplaats. Normaliter zouden we Laurens Sweeck daar ook bij willen zetten, maar hij heeft een sterk tegenvallend seizoen. In het zand van Antwerpen voelde hij zich thuis en werd hij plots vierde; was dat een opleving of het begin van een nakende topvorm? Cameron Mason, Gerben Kuypers, Niels Vandeputte en Quinten Hermans houden we beter maar wel in het oog.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Mathieu van der Poel

** Wout van Aert, Tom Pidcock

* Eli Iserbyt, Pim Ronhaar, Joris Nieuwenhuis

Deelnemerslijst mannen

Favorieten vrouwen

Vorig jaar was er een geheel Nederlands podium in Gavere, aangevoerd door Shirin van Anrooij en met Lucinda Brand en Puck Pieterse aan haar zijde. Dit jaar is wereldkampioene Fem van Empel, in tegenstelling tot afgelopen seizoen, wel van de partij. En als zij meedoet, dan is haar winkans erg groot. In Herentals wist ze anderhalve week geleden te winnen, maar door een val op training en een verkoudheid was dat niet na een solo. Haar gevoel was niet heel goed, dus liet ze Namen schieten.

Het was even afwachten hoe zij daarvan zou herstellen, maar in Antwerpen was ze alweer terug op een goed niveau en won ze haar elfde (!) cross op rij. De twee ‘rustdagen’ na Antwerpen zullen haar alvast goed gaan doen. Van Empel kan op alle parcoursen goed uit de voeten en het zware traject dat er in Gavere ligt, zal haar ook liggen. De topfavoriete dus!

De concurrentie voor de wereldkampioene van Jumbo-Visma is niet min, want er staan genoeg rensters klaar om haar te verslaan. Wat te denken van Ceylin del Carmen Alvarado, die inmiddels aan een sterk seizoen bezig is. Niet voor niets leidt Alvarado met een serieuze voorsprong in de Wereldbeker. Er zijn dus meerdere redenen voor de kopvrouw van Alpecin-Deceuninck om hier te willen scoren. In het zand van Antwerpen viel ze net naast het podium.

Lucinda Brand is ook bezig aan een indrukwekkende reeks. De renster van Baloise Trek Lions is tweede in de Wereldbeker, won vlak voor de drukke kerstperiode al de Zilvermeercross in Mol en dreef Van Empel tot het uiterste in de Scheldecross van Antwerpen. De week ervoor was ze al podiumklant in Herentals en Namen, wat betekent dat haar vormpeil goed is. Kan Brand opnieuw wedijveren met Van Empel op het lastige traject in Gavere?

Als we verder kijken, komen we toch echt bij meer Nederlandse vrouwen uit. Puck Pieterse bijvoorbeeld. Op een parcours als dat van Gavere moet zij met haar MTB-kwaliteiten goed tot haar recht komen, maar de afgelopen weken wil het maar niet lukken voor de Nederlandse kampioene in het veld. Waar ze vorig jaar nog duels uitvocht met Van Empel om de zege, is het voor Pieterse nu vooral vechten om tweede en derde plaatsen. Haar vormpiek ligt in deze drukke periode, dus wellicht is het nu raak.

Shirin van Anrooij zoekt ook nog naar haar beste vorm, terwijl Manon Bakker juist steeds vaker aanschurkt tegen de podiumplaatsen. Ook Inge van der Heijden, Annemarie Worst en Aniek van Alphen gaan op een goede dag voor de top-5 kunnen strijden. Kortom, de Nederlandse enclave zal ook de dienst gaan uitmaken in Gavere. Denise Betsema zit in een flinke dip de laatste week.

Thuisrijdster Marion Norbert Riberolle vindt er een parcours dat haar goed moet liggen, terwijl ook Sanne Cant en Laura Verdonschot onlangs goede vorm lieten zien. De tegenstand lijkt echter te sterk om van een podium te mogen dromen. Sara Casasola uit Italië (onder meer brons op het EK en vierde in Namen) geven we nog iets meer kans, net als powerhouse Zoe Bäckstedt.

Met extra interesse kijken we ook naar onder meer Marie Schreiber, lichtgewicht Blanka Kata Vas en de zusjes Holmgren. De Canadese tweeling is nog maar 18 jaar en officieel eerstejaars belofte, maar Ava en Isabella kunnen zich hier toch eens testen tussen de elites.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado

* Puck Pieterse, Shirin van Anrooij, Manon Bakker

Deelnemerslijst vrouwen

Weer en TV

In een verder grijze en grauwe kerstweek belooft dinsdag 26 december nog de ‘mooiste’ dag te worden. Volgens Buienradar schommelt de temperatuur ’s middags rond de 10 graden Celsius, maar door de wind (windkracht 3) voelt het iets kouder aan. De zon kan soms doorbreken, maar er hangt ook genoeg bewolking in de lucht.

De Wereldbeker-wedstrijden zijn het hele seizoen live te zien bij Sporza (VRT1) en NOS (online), met uitzendingen die beginnen rond 13.30 uur. Ook bij Eurosport 1 kan je beide wedstrijden in Gavere live zien vanaf 13.30 uur, net als via Eurosport.nl en Discovery+. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.