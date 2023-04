Voorbeschouwing: Waalse Pijl 2023 – Nu wel raak voor Pogacar op Muur van Hoei?

De Waalse Pijl is een van de meest speciale koersen van het jaar. De finish op de Muur van Hoei is iconisch en zorgt elk jaar weer voor een spannende strijd. Vorig jaar verraste Dylan Teuns er de wielerliefhebbers op de loeisteile beklimming. Wie volgt hem op en zet zich op de indrukwekkende erelijst? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De Brusselse krant Les Sports ligt aan de grondslag van de Waalse Pijl. In 1936 wilde de eigenaar Albert Van Laethem zijn krant wat meer in de verf zetten en zo ook de verkoop stimuleren. Een wielerwedstrijd in de Ardennen was, als wielerliefhebber en Waal, geen onlogisch idee. Zodoende werd de Waalse Pijl in 1936 voor de eerste keer georganiseerd.

Via steden als Doornik, Charleroi, Namen en Hoei, trok de wedstrijd naar Luik. Philemon De Meersman, een thuisrijder, won de eerste editie. Een vaste start- en aankomstplaats was er destijds nog niet. In de eerste jaren werd er het vaakst gefinisht in Luik, Charleroi, Marcinelle en Verviers.

In de eerste tientallen jaren wonnen grote namen als Marcel Kint, Rik Van Steenbergen, Fausto Coppi, Raymond Poulidor, Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck, Joop Zoetemelk, Bernard Hinault en Francesco Moser de Waalse koers. Kint en Merckx zegevierden driemaal, Van Steenbergen tweemaal. Toch zijn deze drie toppers niet de recordhouder, maar daarover later meer.

In 1985 volgde de belangrijkste beslissing in de geschiedenis van de Waalse Pijl. De organisatie koos ervoor om de eendagskoers te laten finishen op de loeisteile beklimming. Her en der wordt er gezegd dat de organisatie dit deed om Claude Criquielion naar de overwinning te doen rijden. Criquieloin is een Waal, en een Waalse laureaat bleef al een tijdje uit.

Het plan lukte, want Criquielion won de Waalse Pijl in 1985 en 1989. Verder kwamen er op de erelijst ook een nieuw type renners. Moreno Argentin, die drie keer won, Michele Bartoli, Danilo Di Luca en Cadel Evans, renners met echte klimmersbenen, voegden zich toe op de inmiddels zeer mooie erelijst.

Alejandro Valverde is toch dé renner in de geschiedenis van de Waalse Pijl. De Spanjaard won voor het eerst in 2006 de Waalse Pijl. Acht jaar later, nadat hij een aantal keer nipt naast de zege greep, kon Valverde andermaal juichen op de Muur van Hoei. Nadien won Valverde ook in 2015, 2016 en 2017, waardoor Bala een knappe zegereeks van vier neerzette. Met zijn vijf zeges is hij ook de recordhouder. Een andere mooie statistiek: maar liefst negen keer stond Valverde op het podium van de Waalse klassieker.

Zijn zege die misschien wel het meeste bijblijft, is de overwinning van in 2016. Daniel Martin en Julian Alaphilippe, die toen ploegmaten waren bij Etixx-Quick Step hadden een plannetje gemaakt. Martin, die zelf al dicht bij de zege was op de Muur van Hoei, deed een impressionante lead-out voor zijn Franse ploeggenoot. Valverde had het echter door en zette zich tussen de twee renners. In de laatste honderden meters knalde de Spanjaard op en over Martin. Alaphilippe zag het gebeuren, maar kon niets doen. De winst toonde aan dat de Muur van Hoei hét terrein was van Valverde en dat hij de baas was boven.

Laatste tien winnaars Waalse Pijl

2022: Dylan Teuns

2021: Julian Alaphilippe

2020: Marc Hirschi

2019: Julian Alaphilippe

2018: Julian Alaphilippe

2017: Alejandro Valverde

2016: Alejandro Valverde

2015: Alejandro Valverde

2014: Alejandro Valverde

2013: Daniel Moreno

Laatste editie

Over het verloop van de Waalse Pijl valt er nooit ontzettend veel te zeggen of schrijven. Dat was vorig jaar ook het geval. Een grote kopgroep van tien man reed weg op de Waalse wegen, maar kreeg niet veel ruimte. Een aantal sterke teams zetten zich al snel op kop en zorgden ervoor dat de voorsprong van drie aanvallers niet ver boven de drie minuten ging.

In de aanloop naar de laatste beklimming van de Muur van Hoei reden er drie renners weg. Rémy Rochas, Søren Kragh Andersen en Mauri Vansevenant waren de coureurs die het hazenpad kozen. Rochas moest echter al snel lossen, waardoor Kragh Andersen en Vansevenant alleen overbleven. Die laatstgenoemde nam echter niet over, Vansevenant speelde het ploegenspel.

Net na de vod van de slotkilometer volgde een hergroepering. Vervolgens ontstond het gebruikelijke spel op de waanzinnig steile Muur van Hoei. Aleksandr Vlasov en Alejandro Valverde waren de eerste renners die het probeerden, maar de twee klimmers werden overvleugeld door Dylan Teuns. Teuns, toch wel een verrassing, bepaalde het tempo en gaf niet meer af. De toenmalige renner van Bahrain Victorious knalde naar de zege en liet Valverde en Vlasov achter zich.

Uitslag Waalse Pijl 2022

1. Dylan Teuns (Bahrain Victorious)

2. Alejandro Valverde (Movistar) op 2s

3. Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) ” ”

4. Julian Alaphilippe (Quick-Step-Alpha Vinyl) op 5s

5. Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers) op 7s

Wedstrijdverslag

Parcours

De Waalse Pijl start dit jaar in Herve. Daar vertrekken de renners voor een tocht van 194,2 kilometer. Dat is twee kilometer meer dan vorig jaar. Voor de rest zien we ook een ‘belangrijk’ verschil met vorig jaar; niet de Côte de Tancrémont, maar de Côte de Trasenster (3,3 km aan 4,9%) is de eerste beklimming van de dag.

Vlak na de Côte de Trasenster volgt al snel de Côte des Forges (1,3 km aan 7,8%). Na deze twee beklimmingen is het peloton een veertigtal kilometer onderweg. Vervolgens krijgen we lange tijd geen beklimmingen, maar dat betekent niet dat het echt vlak is. In Wallonië loopt de weg maar al te vaak lelijk omhoog.

Na 101 kilometer volgt de Côte d’Ereffe (2,1 km aan 5%). Vlak daarna volgen de Côte de Cherave (1,3 km aan 8,1%) en de eerste passage van de Muur van Hoei (1,3 km aan 9,6%). Hier wordt de koers doorgaans niet opengebroken.

De opeenvolging van de Côte d’Ereffe, de Côte de Cherave en de Muur van Hoei is een riedeltje dat de renners drie keer moeten afwerken. Na de tweede lokale ronde, op de top van de tweede beklimming van de Muur van Hoei, zijn de renners al 157,1 kilometer onderweg en moeten ze nog 37 kilometer afleggen.

De laatste passages over de Côte d’Ereffe en de Côte de Cherave zijn de ideale momenten om de anticiperen. Een ideaal moment, maar eigenlijk weet iedereen dat de koers zal ontploffen en beslist worden op de laatste keer de Muur van Hoei. We geven de percentages nog eens mee: 1,3 kilometer aan 9,6%. Vooral tussen 800 en 200 meter van de streep is het bijzonder steil. De percentages gaan daar zelden onder de 15% en in de binnenbochten is het soms zelfs 20%. Timing is wel cruciaal op de Muur van Hoei, want in de laatste 200 meter vlakt de weg af en kan je terrein goedmaken.

Woensdag 19 april, Waalse Pijl: Herve – Muur van Hoei (194,2 km)

Start: 11.45 uur

Aankomst: Tussen 16.20 en 16.40 uur

Favorieten

De Waalse Pijl wordt elk jaar, zoals u goed genoeg weet, beslist op de Muur van Hoei. De renner met de sterkste punch en meeste jus in de benen, kan daar zijn handen in de lucht gooien. Het type dat we dus zoeken voor de overwinning: een sterke klimmer die een meer dan goed eindschot heeft. Een niet al te moeilijk recept, toch? Een belangrijke maatstaf: de vorige deelnames.

Puur qua naam en faam is Tadej Pogacar de grote man aanstaande woensdag. De renner van UAE Emirates is ook dit seizoen machtig sterk. Pogacar won onder meer meerdere ritten en het klassement van de Ruta del Sol en Parijs-Nice en zegevierde in zowel de Ronde van Vlaanderen als de Amstel Gold Race. In de Waalse klassiekers is hij dan ook andermaal de grote favoriet, maar de Waalse Pijl is toch een ander verhaal. Pogacar koerste er al driemaal in het verleden. Bij zijn eerste deelname, in 2019, werd hij 53ste. In 2020 eindigde hij op de negende plaats en vorig jaar reed Pogacar naar een twaalfde plaats.

“Ik ben over mijn limiet heen gegaan. Ik kwam nog naar voren op 200 meter van de finish en ik hoopte het te kunnen afmaken, maar de lactaat spoot uit mijn oren. Ik moest toen nog een stukje”, vertelde Pogacar vorig jaar na afloop. De Sloveen lijkt dit jaar nog beter te zijn dan vorig jaar, maar het is moeilijk in te schatten of dat ook in de Waalse Pijl een overwinning zal opleveren.

De tegenstand is dit jaar misschien wel minder dan de vorige editie. Julian Alaphilippe, drievoudige winnaar van La Flèche Wallonne, en Alejandro Valverde, de recordhouder, zijn er niet bij. Alaphilippe kampt met slijmbeursontsteking aan zijn knie en is niet fit en Valverde is natuurlijk op wielerpensioen. Pogacar mag dan wel geen al te sterk track record hebben in de Waalse Pijl, er is niet echt meteen een grote man achter hem. Het zorgt ervoor dat we Pogacar dan toch de meeste sterren geven.

Tom Pidcock is de renner met het meeste talent op de startlijst, na Pogacar dan. In 2021 werd Pidcock zesde in de Waalse Pijl. Een veelbelovend resultaat. Vorig jaar gaf de Brit van INEOS Grenadiers vroegtijdig op. In de Amstel Gold Race moest hij Pogacar laten gaan op de Keutenberg, maar de Brit heeft de stijgende lijn duidelijk wel weer te pakken, nadat hij in Tirreno-Adriatico ten val kwam en een tijdje uit de roulatie was.

Eerder dit seizoen toonde Pidcock met een impressionante overwinning in Strade Bianche aan in alle klassiekers bij de grote favorieten hoort. Een inspanning als de beklimming van de Muur van Hoei, die niet al te lang duurt (al is dat ook relatief), moet Pidcock wel zeker liggen. Hij is de man die Pogacar het vuur aan de schenen moet leggen.

Naast Pidcock staan ook Daniel Felipe Martínez en Michal Kwiatkowski op de deelnemerslijst namens INEOS Grenadiers. Martínez werd vorig jaar vijfde in de Waalse Pijl. Dit seizoen schreef hij de Volta ao Algarve op zijn naam, maar echt imponeren, deed hij niet. Hetzelfde geldt voor Marc Hirschi, een van de ploeggenoten van Pogacar bij UAE Emirates. De oud-winnaar van de Waalse Pijl klom dit jaar nog niet op het podium.

Bahrain Victorious komt ook met meerdere kanshebbers naar Wallonië. Spanjaarden Pello Bilbao en Mikel Landa zijn de kopmannen van dienst. De twee scoorden in het verleden wel nog nooit goed in de Waalse Pijl. Zeker Bilbao zou het eigenlijk wel moeten kunnen, die finish op de Muur van Hoei. De 33-jarige klimmer beschikt normaal gezien over een snel en sterk eindschot. Dit seizoen schonk hem dat nog een zege in de Santos Tour Down Under.

David Gaudu zal proberen Groupama-FDJ een klassieker te bezorgen. In het Vlaamse werk hebben Stefan Küng en Valentin Madouas geen zege binnengehaald, nu is het aan Gaudu om dat te proberen. Aan de vorm van de Fransman zal het alvast niet liggen. Zeker in Parijs-Nice, maar ook in de Ronde van het Baskenland, was Gaudu op de afspraak. In 2021 werd Gaudu nog zevende in de Waalse Pijl, dus hij heeft ook al eens bewezen dat hij mee kan doen met de beste in de Waalse klassieker. Houd trouwens ook rekening met Madouas, die op een goede dag ook top-10 kan rijden. De Fransman kwam wel ten van in de Amstel Gold Race, dus het is afwachten hoe erg gehavend hij is.

Derde, vierde en zesde. Dat zijn de laatste drie resultaten van Michael Woods , die voor Israel-Premier Tech uitkomt, in de Waalse Pijl. De Canadees heeft met andere woorden duidelijk het goede profiel voor de Muur van Hoei. Dit seizoen verloopt het misschien iets minder voor Woods, al eindigde hij eind maart wel zesde in de Ronde van Catalonië. Dylan Teuns zou de grote man moeten zijn bij Israel-Premier Tech, maar de Belg is ziek. Het is nog niet duidelijk of hij zal starten, dus richten we onze pijlen op Woods. Toen Woods in 2020 derde was, werd Benoît Cosnefroy tweede. De Fransman van AG2R Citroën moet op een goede dag dat sterk nummer kunnen herhalen. Waarom dit jaar niet, bij afwezigheid van een aantal namen?

BORA-hansgrohe schuift meerdere namen naar voren: Jai Hindley, Maximilian Schachmann, Sergio Higuita en Bob Jungels. Wij kijken vooral naar Higuita, omdat de Colombiaan een bijzonder snelle sprint heeft. Bergop, maar ook op het vlakke. Dat toonde Higuita onlangs nog in de Ronde van het Baskenland, waar hij een vlakke sprint won. Wie ook goed waren dit seizoen: Mattias Skjelmose en Giulio Ciccone van Trek-Segafredo. De twee toonden zichzelf meerdere keren. In de eerste etappes van de Ronde van Catalonië zette Ciccone zich naast Primoz Roglic en Remco Evenepoel. In rit twee klopte hij de twee toppers zelfs in de sprint.

Het is moeilijk om in te schatten wat Neilson Powless woensdag zal neerzetten. De renner van EF Edcuation-EasyPost is een van de beste allrounders van het seizoen. Hij won de Ster van Bessèges, werd zesde in Parijs-Nice en reed top-7 in Milaan-San Remo, Dwars door Vlaanderen en Ronde van Vlaanderen. Hoe deed hij het vroeger in de Waalse Pijl? Wel, vorig jaar werd hij negentiende. Niet denderend, maar met de vorm van dit jaar zou Powless dus wel in staat moeten zijn om die top-10 in te duiken. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat hij, net als Madouas dus, ten val kwam in de Amstel Gold Race.

Kijk ook naar Ben Healy woensdag. De ploeggenoot van Powless was de verrassing de afgelopen twee koersen. Dan hebben we het over de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. Healy koerste in beide wedstrijden aanvallend, wat tweemaal beloofd werd door een tweede plaats. De 22-jarige Ier heeft zich in het verleden nog niet getoond op de Waalse Pijl, maar als hij de benen heeft van de afgelopen week, zullen we hem zeker in beeld te zien krijgen.

Quinten Hermans vertelde voor de aanvang van dit seizoen dat hij uitkeek naar de Waalse Pijl. “Als ik dit jaar in goede vorm kan starten in de Waalse Pijl, weet ik dat die koers wel heel dicht tegen mijn beste kwaliteiten aanleunt. Als ik iemand vind die me op het juiste moment kan afzetten, dan ben ik overtuigd dat ik daar voor een mooie uitslag kan gaan. (…) Ik zie mezelf echt wedijveren met Pogačar en Alaphilippe, net als in 2021 (toen werd Hermans veertiende, red.) om eerlijk te zijn”, zei de Belg toen tegen WielerFlits. Veelbelovend, maar de renner van Alpecin-Deceuninck is ziek geworden na de Ronde van het Baskenland. We schrijven Hermans op, maar verwachten niet al te veel.

De laatste ploeg die we bespreken is Jumbo-Visma. De kopmannen van dienst zijn Tiesj Benoot en Attila Valter. Daarnaast start ook Thomas Gloag, die ook wel eens zou kunnen verrassen. Toch houden we het meeste rekening met Benoot en Valter. Laatstgenoemde maakt zijn debuut in de Waalse eendagskoers. Benoot werd vorig jaar, enigszins verrassend, elfde. Kan hij nog een stap zetten en meedoen voor de zege in de Waalse Pijl? We zijn benieuwd.

Tot slot noemen we nog een flink pak outsiders. Ruben Guerreiro (Movistar), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Rui Costa, Kobe Goossens (beiden Intermarché-Circus-Wanty), Andreas Kron, Maxim Van Gils, Lennert Van Eetvelt (allen Lotto Dstny), Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan), Ion Izagirre, Victor Lafay (beiden Cofidis), Andrea Bagioli (Soudal-Quick Step), Valentin Ferron (TotalEnergies), Mikkel Honoré (EF Education-EasyPost) en Tobias Halland Johannessen (Uno-X) moeten ook in staat zijn om in de buurt van de top-10 te komen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tadej Pogacar

*** Tom Pidcock, David Gaudu

** Sergio Higuita, Giulio Ciccone, Neilson Powless

* Michael Woods, Tiesj Benoot, Benoît Cosnefroy, Ben Healy

Website organisatie

Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Volgens de weersvoorspellingen van Weeronline zal het aanstaande woensdag niet regenen in Wallonië. De temperaturen zullen schommelen rond de 13 à 14 graden Celsius. Dat in combinatie met wind met een kracht van 3 of 4 Beaufort, zal ervoor zorgen dat het geen warme dag zal worden op de fiets.

De Waalse Pijl is live te volgen in België en Nederland. Sporza op Eén zal de koers al uitzenden vanaf 15.00 uur. Eurosport 1 begint hun uitzending om 15.30 uur. Daarnaast kun je ook online via Eurosport.nl/Discovery+/GCN+ kijken. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.