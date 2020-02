Voorbeschouwing: Volta ao Algarve 2019

Traditiegetrouw is de Volta ao Algarve een van de laatste voorbereidingskoersen op het nieuwe seizoen. Na de Portugese 2.Pro-rittenkoers stevenen de renners in sneltreinvaart af op het Vlaamse Openingsweekend. Kort daarna staan met Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico ook de eerste belangrijke afspraken voor de klassementsrenners in de agenda. Maar eerst dus van woensdag 19 tot en met zondag 23 februari de Volta ao Algarve. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De Volta ao Algarve vond voor het eerst plaats in 1960, dit jaar dus precies zestig jaar geleden. Het onbeschreven blad José Manuel Marques schreef die editie op zijn naam. In 1961 volgde de tweede jaargang, maar daarna leek de koers ten dode opgeschreven. Bijna zestien jaar later werd de Portugese rittenkoers opnieuw leven ingeblazen.

Tot en met 1983 was het wel een wedstrijd voor amateurs. In die jaren won Belmiro Silva drie keer en daarmee is hij nog altijd recordhouder. Vervolgens duurde het nog eens tien jaar voordat er een buitenlandse eindwinnaar te noteren viel. In 1993 was dat de Braziliaan Cássio Freitas.

Nadat Freitas in 1995 nog een keer wist te winnen, was de Tsjech Tomáš Konečný de eerste niet-Portugeessprekende renner die in de Algarve wist te zegevieren. Nadien traden steeds meer buitenlandse invloeden op, die ervoor zorgden dat de erelijst van deze koers een stuk meer waarde kreeg.

Met Alberto Contador, Tony Martin, Michał Kwiatkowski, Geraint Thomas (die de koers alleen twee keer op hun naam wisten te schrijven) en Primož Roglič staan enkele klinkende namen op het palmares. Meest opvallende naam: Alessandro Petacchi. De Italiaanse spurtbom pakte in 2007 na vijf massasprints de eindzege.

Laatste tien winnaars Volta ao Algarve

2019: Tadej Pogačar

2018: Michał Kwiatkowski

2017: Primož Roglič

2016: Geraint Thomas

2015: Geraint Thomas

2014: Michał Kwiatkowski

2013: Tony Martin

2012: Richie Porte

2011: Tony Martin

2010: Alberto Contador

Vorig jaar

De editie van vorig jaar begon net als in 2018 met een Nederlandse ritzege. Fabio Jakobsen klopte in de straten van Lagos toppers als Arnaud Démare en Pascal Ackermann. Een dag later zorgde Tadej Pogačar toen nog voor een daverende verrassing door op Alto do Fóia iedereen op een hoop te rijden. Een dag later kwam hij in de door Stefan Küng gewonnen tijdrit ook goed voor de dag.

Tijdens de vierde etappe haalde Dylan Groenewegen zijn gram door ook een ritzege te boeken. Op de slotdag bleek Zdeněk Štybar het best geanticipeerd te hebben. De Tsjech won op Alto Malhão, waar Pogačar op zijn eigen tempo standhield.

Top-5 Volta ao Algarve 2019

1. Tadej Pogačar (UAE Emirates) in 19u26m34s

2. Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) + 14s

3. Wout Poels (Team Sky) + 21s

4. Enric Mas (Deceuninck-Quick-Step) + 25s

5. Sam Oomen (Team Sunweb) + 1m40s

Volledig eindklassement

Parcours

De parcoursbouwers – de organisatie van deze rittenkoers is in handen van de Portugese wielerbond – hebben hun best gedaan om een veelzijdig routeschema te presenteren. Hoewel dat gelukt is, kennen de meesten intussen wel de paradepaardjes. Zo waren alle aankomstplaatsen ook vorig jaar al van de partij, net als vier van de vijf startplaatsen. Zo gaat het al een aantal jaren. Alleen startplaats Almodôvar is er niet bij. Maar met twee aankomsten bergop, twee gegarandeerde kansen op een massasprint én een afsluitende tijdrit belooft deze Volta ao Algarve veel goeds. Força!

Woensdag 19 februari, etappe 1: Portimão – Lagos (195,6 km)

De renners trekken vanuit Portimão in oostelijke richting en passeren daarbij Lagoa en Albufeira. Daarna staat met de Picota (derde categorie) het eerste klimmetje van de dag op het programma. Hier zijn vier, drie en twee punten voor het bergklassement te behalen. Vijftien kilometer later volgt nog de Santa Luzia (vierde categorie).

Op twintig kilometer voor de meet wacht nog een steil muurtje van zeshonderd meter. En wie weet grijpen renners het korte klimmetje op twee kilometer voor de meet nog aan voor een ultieme poging. Wie volgt Dylan Groenewegen (2018) en Fabio Jakobsen (2019) op in de haven van Lagos?

Start: 12.00 uur / 13.00 uur

Finish: 17.05 uur / 18.05 uur

Donderdag 20 februari, etappe 2: Sagres – Alto da Fóia (183,9 km)

De tweede etappe gaat van start in Sagres, een stad in het zuidwestelijkste puntje van de Algarve. Na 42 kilometer volgt de eerste van twee tussensprints (waarbij elke keer drie, twee en één punten te verdienen zijn), kort voordat ze beginnen aan de Marmelate (derde categorie). Daarna is het wachten tot de finale, want het venijn zit hem in de staart.

Na 150 kilometer volgen de klimmetjes elkaar in rap tempo op. De Alferca (derde categorie) en Pomba (tweede categorie) zijn opwarmers voor het slotstuk: Alto da Fóia. Het hoogste punt van de Algarve is een eerste categorie klim (7,4 kilometer aan 6%). De eerste serieuze afspraak.

Start: 12.10 uur / 13.10 uur

Finish: 16.55 uur / 17.55 uur

Vrijdag 21 februari, etappe 3: Faro – Tavira (201,9 km)

Op vrijdag staat de derde rit op het programma, met z’n 201,9 kilometer meteen de langste van deze wedstrijd. De start is in Faro, hoofdstad van de Algarve. Na ruim veertig kilometer passeren ze de noordwest-kant van finishplaats Tavira al eens. De karavaan trekt daarna verder het binnenland in.

Met de Portela da Corcha (na 63 kilometer) en de Cachopo (na 79 kilometer) volgen al snel twee klimmetjes van de derde categorie. Via een grote lus rijden de renners dan naar Alcoutim. Daarna rijden ze in zuidelijke richting, terug naar Tavira. De laatste haakse bocht ligt op driehonderd meter, op een licht oplopende finishstraat.

Start: 11.50 uur / 12.50 uur

Finish: 17.05 uur / 18.05 uur

Zaterdag 22 februari, etappe 4: Albufeira – Malhão (169,7 km)

Het bekende vakantieoord Albufeira huisvest op zaterdag 22 februari de start van de vierde etappe. Het peloton slingert vervolgens via twee tussensprints naar Picota (derde categorie), die ze ook al tijdens de eerste rit onder de wielen geschoven kregen. Het blijft daarna op en af gaan.

Onderweg passeren ze de Barranco do Velho (na 104 kilometer) en Elte (na 133 kilometer), twee klimmen van de derde categorie. Daarna stevenen de renners af op de Alto do Malhão van de tweede categorie. Die klim is 2,5 kilometer lang aan een gemiddelde stijging van 9,7%. Daarna volgt een ommetje, om dan nogmaals Alto Malhão aan te vallen.

Start: 12.30 uur / 13.30 uur

Finish: 16.55 uur / 17.55 uur

Zondag 23 februari, etappe 5: Lagoa – Lagoa (20,3 km, ITT)

Het klassement van deze 46ste Volta ao Algarve valt in een definitieve plooi tijdens de afsluitende tijdrit. Het parcours is 20,3 kilometer lang en het is er eentje voor krachtpatsers, met maar slechts veertien ‘remmende’ bochten. De renners rijden eerst in zuidelijke richting naar het vissersdorpje Carvoeiro. Daar ligt na vijf kilometer het eerste tussenmeetpunt, bovenop een kort klimmetje.

Buiten de bebouwde kom rijden ze daarna over glooiende wegen naar het tweede tussenpunt, na dertien kilometer. Vervolgens gaat het over doorgaans vlakke wegen terug naar Lagoa. De laatste 2,5 kilometer zijn in rechte lijn.

De renners starten op basis van hun positie in het algemeen klassement om de minuut: alleen bij de top-10 zit er twee minuten tussen. De organisatie behoudt wel het recht om de startvolgorde aan te passen als er twee renners van dezelfde ploeg na elkaar starten. De laatste twee seizoenen was deze tijdrit identiek. Ze werd toen gewonnen door Geraint Thomas en vorig jaar door Stefan Küng. Mogelijk een strijd in een strijd, dus.

Start eerste renner: 13.10 uur / 14.10 uur

Finish laatste renner: 16.25 uur / 17.25 uur

Opvallende noot om dit blokje mee af te sluiten: mochten renners buiten tijd eindigen, dan krijgen zij van de organisatie een tweede kans. Ze hoeven de koers dus niet te verlaten, maar alle behaalde punten in nevenklassementen raken ze wel kwijt.

Sprinters

Hoewel er op vijf dagen tijd slechts twee kansen voor de sprinters zijn, reizen die wel in groten getale af naar Portugal. Wel krijgen we een heel interessant duel tussen twee kemphanen. Elia Viviani start hier namens Cofidis. Op papier is hij de te kloppen man. Nederlands kampioen Fabio Jakobsen zal die uitdaging graag aangaan.

De twee waren tot voor deze winter ploegmaats bij Deceuninck-Quick-Step. Naar verluidt dreven de twee elkaar op trainingskampen tijdens bordjessprints tot wanhoop. Voor de eerste keer in koers gaan we zien wie van de twee daadwerkelijk het snelst is. Viviani staat dit jaar nog op nul.

Ook staan er hier met John Degenkolb, Alexander Kristoff en Matteo Trentin drie snelle klassiekermannen aan de start. In een pure sprint komen zij alleen wat snelheid tekort. Team Sunweb gaat met Nikias Arndt, Nils Eekhoff en Casper Pedersen een nieuw treintje proberen. Cees Bol is normaal gezien de afwerker met dienst.

Andere namen om in de mot te houden zijn Martin Laas (BORA-hansgrohe), de jonge Brit Jake Stewart (Groupama-FDJ), Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation), Jon Aberasturi, Matteo Malucelli (beiden Caja Rural-Seguros RGA), Daniel Hoelgaard (Uno-X) en Danny van Poppel (Circus-Wanty Gobert).

En dan is er ook nog het speciale geval Mathieu van der Poel. De 25-jarige Nederlander van Alpecin-Fenix opent hier zijn wegseizoen. Na zijn gewonnen WK veldrijden stond hij een weekje op de lange latten op de skipiste in Zwitserland. De vraag is of MVDP al meteen kan meedoen voor de knikkers.

De twee bergritten lijken voor hem te zwaar, zeker nu hij ‘koud’ uit de crosswinter komt. Wellicht kan hij zijn stempel wel drukken in de tijdrit en de twee massasprints, ondanks dat hij niet een pure spurter is. En anders zou hij ook weleens als lead-out kunnen optreden voor zijn Italiaanse ploegmaats Sacha Modolo en Kristian Sbaragli.

Favorieten

De Portugese zon in de Algarve is al jarenlang een van de vaste afspraken op menig wieleragenda. Deze voorbereidingswedstrijd geldt in ieder nieuw seizoen als warmdraaiertje voor de eerste, belangrijke rittenkoersen van het jaar: Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico. Ook dit jaar staan er weer enkele klinkende namen aan de start.

Zij strijden in de populaire vakantiestreek om Tadej Pogačar op te volgen op de erelijst. Het Sloveense wonderkind is dit jaar niet aanwezig. Er bestaat echter een kans dat er een nieuw, jong talent zichzelf laat zien. Er staan hier namelijk een paar interessante en hongerige groeibriljantjes aan het vertrek.

Toch is het de rijkste ploeg ter wereld die op voorhand misschien wel de topfavoriet aflevert. Team Ineos brengt namelijk routinier Geraint Thomas mee. De Tour de France-winnaar van 2018 heeft een trackrecord in Portugal, want G won al twee keer eerder – dat was in 2015 en 2016.

De 33-jarige Welshman is bij een nieuwe eindoverwinning samen met Belmiro Silva recordhouder wat het aantal zeges betreft. In 2018 werd Thomas hier ook al eens tweede, dus hij weet hoe-ie hier de winnende formule moet smeden. Bergop heeft de Britse ploeg een sterke selectie bij zich, waarbij Jonathan Castroviejo en Rohan Dennis knecht zijn.

Die andere topfavoriet is – in tegenstelling tot Thomas – nog een broekie. Maar dat doet niets af aan zijn status in het peloton. Remco Evenepoel behoort namelijk tot de absolute bovenlaag wat betreft toptalenten. Amper twintig jaar, heeft hij al zeven profzeges op zijn palmares staan.

Evenepoel is in deze ronde de kopman van Deceuninck-Quick-Step. Dat heeft hij zelf afgedwongen, want begin deze maand won hij in Zuid-Amerika namelijk de Vuelta a San Juan na een ijzersterk optreden in de individuele tijdrit. REV vindt in de Algarve een parcours op zijn maat. Als hij zijn kracht kwijt kan, kan de rest zich bergen.

Afgelopen week liet hij de ronde van zijn thuisland nog schieten. Ietwat gek, want Miguel Ángel López was daar de titelverdediger. De 26-jarige Colombiaan start zijn seizoen dit jaar namelijk op Europese bodem. De pocketklimmer van Astana gooit sowieso het roer om, want hij richt zich deze zomer voor het eerst volledig op de Tour de France.

Hier in de Algarve spreekt alleen de afsluitende tijdrit in Lagao in zijn nadeel. Op een goede dag kan Superman dat zeker, maar zo vroeg op het seizoen wellicht niet. Met Luis León Sánchez en zijn talentvolle landgenoot Harold Tejada kent López twee sterke ondersteunde pionnen.

Je hebt klimmers, sprinters, tijdrijders, klassiekertypes en helpers. En dan is er ook nog een slag renner die niet echt te typeren is. Tim Wellens is er daar een van. Waar de 28-jarige Belg wél patent op heeft, zijn korte resultaten in dit soort rittenkoersen. Bovendien is de kopman van Lotto Soudal altijd goed in de eerste weken van het seizoen.

Kijk maar eens naar de Ruta del Sol en de wedstrijden op Mallorca van de laatste twee jaren. Gezien zijn ambities voor Omloop Het Nieuwsblad volgend weekend, zal het met zijn conditie goed zitten. Voor Wellens is het ook een nieuwe aanloop op het seizoen. Hij reed hier nog nooit.

Nog een coureur die altijd met veel moraal naar de eerste koersen van het seizoen trekt, is Bauke Mollema. De 33-jarige Nederlander kende in 2019 een boerenjaar en zal daar maar wat graag een goed vervolg aan willen geven. “We hebben besloten om het seizoen wat later te beginnen”, vertelt de renner van Trek-Segafredo over zijn rentree.

“Ik heb me nu flink kunnen voorbereiden middels een trainingskamp op de Teide. De twee aankomsten bergop zijn behoorlijk explosief en de tijdrit voert over geaccidenteerd terrein. Het is een goede test en ik wil graag goed presteren.” Mollema werd hier in 2018 nog vierde.

Iemand die zijn seizoen wel reeds begonnen is, is Lennard Kämna. Dat deed hij overigens naar behoren met een vierde plek in Pollença-Andratx en een derde stek in de Vuelta a Murcia. De nog altijd maar 23-jarige Duitser staat voor zijn doorbraak en krijgt in de Algarve een parcours voorgeschoteld dat uitstekend bij zijn profiel past. In de bergen kan hij mee schuiven, om dan in de tijdrit toe te slaan.

Ook zijn ploegmaat Maximillian Schachmann zouden we van tevoren kunnen verwachten, maar achter zijn vorm staat een vraagteken. Hij opent hier zijn seizoen. BORA-hansgrohe rekent ook op de Oostenrijker Felix Großschartner.

Bij Team Ineos hebben ze naast Thomas nog twee paarden om op te wedden. Naast de Brit kan namelijk ook Michał Kwiatkowski na deze rittenkoers gedeeld recordhouder zijn wat het aantal eindzeges betreft. De Poolse oud-wereldkampioen lijkt de tegenstand alleen niet te kunnen uitroken, gezien zijn optreden in de Ronde van Valencia (32ste in het eindklassement).

Maar er is ook nog Dylan van Baarle. De 27-jarige Nederlander is sinds zijn komst bij Ineos steeds beter gaan klimmen en beschikt ook over een goede tijdrit. Ingrediënten die in deze Volta ao Algarve nodig zijn om mee te dingen naar winst. Met zijn vorm zit het wél goed.

De supporters in thuisland Portugal hopen andermaal op een eindzege van Rui Costa. De 33-jarige renner van UAE Emirates wist dat nog nooit voor elkaar te boksen. Het is ook al even geleden dat hij hier in actie kwam. Zijn laatste deelname dateert van 2014. Wel eindigde hij al vier keer bij de eerste zes, met een derde plek in zijn laatste poging als beste resultaat.

De wereldkampioen van 2013 begon het jaar in ieder geval goed. In de openingsrit van de hernieuwde Saudi Tour sprintte Costa op een hellende strook naar de winst. Hij werd er derde in het eindklassement. De vorm om zijn kunsten opnieuw te etaleren, is dus aanwezig.

Een scenario waarin opnieuw een jong talent er verrassend met de eindzege vandoor gaat, behoort ook dit jaar tot de mogelijkheden. Uno-X brengt namelijk een toptalent uit Noorwegen aan de start. Andreas Leknessund (20) moet in de bergetappes en de tijdrit zijn ei goed kwijt kunnen.

In de zwaarste beloftenwedstrijden reed hij de laatste twee seizoenen sterke resultaten bijeen. Wat dat betreft is er een mooie parallel te trekken met Tadej Pogačar, die hier vorig jaar won. Mocht de Noorse kampioen tijdrijden in de tweede rit toch niet mee kunnen, dan wil hij zich richten op de vroege vlucht om hardheid op te doen.

Maar niet alleen Leknessund (die vanaf 2021 voor Team Sunweb koerst) zorgt hier voor jeugdige onbevangenheid. Ook zijn toekomstig ploeggenoot Ilan Van Wilder krijgt hier meteen kansen. De 19-jarige Belg sneeuwt vaak onder bij de aandacht voor generatiegenoot Evenepoel, maar ook deze jonge snaak kan een potje fietsen. Hij werd verleden seizoen als eerstejaars belofte onder andere derde in de Ronde van de Toekomst. Volgens insiders is Van Wilder minstens zo getalenteerd als Evenepoel, maar gaat hij iets langer nodig hebben. Zonder kopman zal de jonge ronderenner zich ongetwijfeld meteen willen laten zien.

Brengt ons bij de outsiders. Te beginnen met Vincenzo Nibali (35). De Italiaanse routinier bestempelt een mogelijke eindzege voor zichzelf als ‘moeilijk’. Dat is ook terecht: hij opende zijn seizoen vaak in Argentinië, maar alleen in 2017 en van 2010 tot en met 2013 slaagde hij erin om in zijn eerste koers van het jaar meteen mee te doen voor eindwinst.

Ook de 33-jarige Ier Daniel Martin behoort hier niet tot de favorieten. Hoewel hij het seizoen voor zijn nieuwe ploeg Israel Start-Up Nation goed begon met een vierde plek in de Ronde van Valencia, is de tijdrit van deze Martin veel te zwak om hier van de eindzege te mogen dromen.

Datzelfde geldt voor Simon Geschke, die hier namens CCC wel een rol kan spelen in de bergetappes. Net als Van Baarle was de Duitser meteen goed in de Tour Down Under, waar hij derde werd in het eindklassement.

Verder is het interessant om te zien wat het Circus-Wanty Gobert-duo Xandro Meurisse en Simone Petilli kan uitrichten. De Belg won afgelopen weekend nog de Vuelta a Murcia. Tot slot is het altijd oppassen voor thuisrijders als Tiago Machado, Tiago Antunes (beiden Efapel), Amaro Antunes, Edgar Pinto, João Rodrigues (allen W52-FC Porto) en het talent João Almeida (Deceuninck-Quick-Step).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Geraint Thomas

*** Remco Evenepoel, Miguel Ángel López

** Tim Wellens, Bauke Mollema, Lennard Kämna

* Dylan van Baarle, Rui Costa, Andreas Leknessund, Ilan Van Wilder

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Website organisatie

Weer en TV

Het weer voor komende week ziet er zeer stabiel uit. Het kwik stijgt volgens de weerstations in de middaguren elke dag naar 19 graden Celsius. Het waait wel stevig: dagelijks staat er windkracht vier uit het oosten. Over regen hoeven de renners zich niet zo veel zorgen te maken. Alleen op zaterdag is er 5% kans op een beetje nattigheid. Wel is het wat bewolkt. Alleen op de openingsdag lijkt de zon er wat vaker door te komen.

De koers is de gehele week live te volgen bij Eurosport. De sportzender zendt de etappes dagelijks vanaf 16.00 uur uit, na de Ruta del Sol. Op WielerFlits kun je de koers bespreken in onze Volg Hier.