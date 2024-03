Zeger Schaeken • maandag 18 maart 2024 om 07:00 maandag 18 maart 2024 om 07:00

Voorbeschouwing: E3 Saxo Classic 2024 – Eerste duel tussen Van der Poel en Van Aert

Vrijdag is het eindelijk zover: het eerste duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert op de weg in 2024. De twee kruisen de degens in de E3 Saxo Classic, een wedstrijd die we kennen als de ‘mini Ronde van Vlaanderen’. Vorig jaar kregen we nog een fantastische koers te zien met Van Aert als winnaar. Wat kunnen we dit jaar verwachten? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Laatste winnaars E3 Saxo Classic

2023: Wout van Aert

2022: Wout van Aert

2021: Kasper Asgreen

2020: Afgelast vanwege coronacrisis

2019: Zdeněk Štybar

2018: Niki Terpstra

2017: Greg Van Avermaet

2016: Michał Kwiatkowski

2015: Geraint Thomas

2014: Peter Sagan

Laatste editie



Uitslag E3 Saxo Classic 2023

1. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

2. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) in z.t.

3. Tadej Pogacar (UAE Emirates) in z.t.

4. Matteo Jorgenson (Movistar) op 33s

5. Iván García Cortina (Movistar) op 44s

Parcours

De E3 Saxo Classic doet haar status van Ronde van Vlaanderen-light weer alle eer aan. Met zeventien korte kuitenbijters en vijf kasseistroken belooft het wederom een koers te worden voor de klassiekerspecialisten met inhoud. De organisatie volgt wederom het devies van ‘tene quod bene’, behoud wat goed is. We vinden dan ook geen noemenswaardige veranderingen.

Starten en finishen doen we naar goede gewoonte in Harelbeke, het epicentrum van de E3 Saxo Classic. Daarna volgt een lange lus richting het oosten, waarbij de renners nog meer dorpen die wielrennen ademen, zoals Waregem, Wortegem-Petegem, Oudenaarde, Zottegem, Geraardsbergen (zonder Muur) en Ronse, doorkruisen. Desondanks zijn deze eerste honderd kilometer van de wedstrijd naar goede gewoonte relatief vlak. Enkel op de Katteberg zal het, na 30 kilometer, even klimmen zijn.

Opletten is het vanaf La Houppe, in de provincie Henegouwen, op 117 kilometer van de streep. Vanaf daar begint een nerveuze fase waarin de renners quasi elke tien kilometer een kuitenbijter voor de wielen geschoven krijgen. De Kanarieberg, Oude Kruisberg, Knokteberg, Hotondberg en Kortekeer zijn de eerste hellingen waarop de koers kan losbarsten.

De echte finale begint op 80 kilometer van de aankomst in Harelbeke. De Taaienberg, met het steile beginstuk en de lange uitloper, zal voor altijd een beetje de heuvel van Tom Boonen blijven, die er traditioneel zijn eerste prikje uitdeelde. De Taaienberg is de eerste echt lastige kasseihelling van de dag. Tien vlakke kilometers verder volgen de hindernissen elkaar nog sneller op, met de Berg ten Stene, Boigneberg en ook de kasseien van de Ellestraat en de Stationsberg.

Op ruim veertig kilometer van de streep volgt een zeer kritieke fase in deze wedstrijd, met de zeer steile Paterberg en de Oude Kwaremont, twee zeer bekende kasseihellingen die ook in de komende Ronde van Vlaanderen weer als scherprechters zullen fungeren. Renners die een sprint van een grotere groep willen ontlopen, moeten hier nog alles uit de kast halen.

Later volgt immers alleen nog de Tiegemberg, waarna er nog twintig relatief vlakke kilometers via Anzegem en Deerlijk richting aankomstplaats Harelbeke leiden. Daar ligt de aankomst vlakbij provinciaal domein De Gavers. Weinig verrassingen nog in de slotkilometers, want in de laatste 600 meter op de Stasegemsesteenweg vinden we geen echte bochten meer.

Hellingen 1. Katteberg (750 m aan 6%) – nog 177 km

2. La Houppe (1.880 m aan 4,8%) – nog 117 km

3. Kanarieberg (1.050 m aan 7,7%) – nog 112 km

4. Oude Kruisberg (800 m aan 4,8%) – nog 105 km

5. Knokteberg (1.260 m aan 7%) – nog 95 km

6. Hotondberg (1.200 m aan 4%) – nog 91 km

7. Kortekeer (1.000 m aan 6,4%) – nog 85 km

8. Taaienberg (700 m aan 6,3%) – nog 81 km

9. Berg ten Stene (1.300 m aan 5,2%) – nog 72 km

10. Boigneberg (1.000 m aan 5,2%) – nog 66 km

11. Ellestraat (1.400 m aan 4,4%) – nog 62 km

12. Stationberg (700 m aan 3,2%) – nog 58 km

13. Kapelberg (750 m aan 7,1%) – nog 47 km

14. Paterberg (400 m aan 12,9%) – nog 43 km

15. Oude Kwaremont (2.200 m aan 4%) – nog 39 km

16. Karnemelkbeekstraat, E3 Col (1.530 m aan 4,9%) – nog 31 km

17. Tiegemberg (750 m aan 5,6%) – nog 21 km Vrijdag 22 maart 2024, Harelbeke – Harelbeke (207,6 km)

Start: 11.45 uur

Finish: tussen 16.20 en 16.50 uur

Favorieten

Een strijd zoals vorig jaar gaan we dit jaar niet zien. Dat heeft een simpele reden: Tadej Pogacar is er deze keer niet bij. De Sloveen rijdt de Ronde van Catalonië en richt zich op andere doelen. De nummer drie van Milaan-San Remo nemen we dus niet mee in onze sterverdeling. De nummer tien van het Italiaanse monument wél. Dan hebben we het over wereldkampioen Mathieu van der Poel. Hij krijgt vier sterren.

Van der Poel toonde afgelopen zaterdag, bij zijn eerste wegkoers van het seizoen, meteen in vorm te zijn. Hij kon twee demarrages van Pogacar op de Poggio vlot counteren. De Nederlander besloot daarna om niet door te rijden met Pogacar, maar dat lag niet aan zijn benen. Ploeggenoot Jasper Philipsen zat niet ver en Van der Poel trok zijn kaart. Met succes, want hij leidde zijn Belgische vriend naar de zege.

Aanstaande vrijdag is Philipsen er niet bij, maar de E3 Saxo Classic zou normaal gezien toch te zwaar zijn voor de Vlam van Ham. Het is dus zonder enige twijfel aan Van der Poel zelf vrijdag. Hij krijgt onder meer luitenant Søren Kragh Andersen mee in steun, die vorig jaar zelf negende eindigde. De E3 Saxo Classic is een wedstrijd die nog mist op het palmares van Van der Poel, iets waar hij naar eigen zeggen snel verandering in wil brengen. Redenen genoeg om hem als topfavoriet te bestempelen.

Dan zal Van der Poel wel voorbij Wout van Aert en Visma | Lease a Bike moeten. Het is overigens de eerste keer dat Van der Poel en Van Aert elkaar tegengekomen op de weg dit seizoen. Een jaar geleden vochten ze, samen met Pogacar, een intens duel uit in de E3. Toen was Van Aert duidelijk niet de sterkste in koers, maar kon hij toch overleven én maakte hij het af in de sprint. Een scenario dat dit jaar zomaar weer kan gebeuren.

Na de laatste beklimming van de dag, de Tiegemberg, is het nog een twintigtal kilometer naar de streep. Voor Van Aert is het een voordeel dat Pogacar er niet bij is, want de Sloveen is in principe – als Van Aert het zelf niet kan – de enige die Van der Poel zou kunnen bijbenen op de lastige klimmetjes. Het is dus zeker niet vanzelfsprekend voor Van der Poel om dat laatste deel solo af te werken. Als ze samen naar de streep gaan, kan het muntstuk beide kanten opvallen. Het wordt in ieder geval nagelbijten.

Van Aert hoeft het ook niet alleen te doen. Naar goede gewoonte staat er bij Visma | Lease a Bike weer een sterrenensemble aan de start. Matteo Jorgenson is een van die mannen. De winnaar van Parijs-Nice is in bloedvorm en werd vorig jaar al vierde in de E3 Saxo Classic. Verder zien we ook Jan Tratnik, winnaar van Omloop Het Nieuwsblad, en Dylan van Baarle. Christophe Laporte en Tiesj Benoot zijn eerder vraagtekens. Laporte werd ziek vlak voor Milaan-San Remo, Benoot kende pech in het begin van het jaar en was daardoor nog niet in topvorm.

Bij Mads Pedersen horen dit seizoen allesbehalve vraagtekens. De Deense ex-wereldkampioen won dit seizoen al verschillende keren en lijkt misschien wel beter dan ooit te zijn. In Milaan-San Remo zat hij ook in een kansrijke positie, maar kwam hij – verrassend genoeg – niet verder dan een vierde plaats. De Italiaanse klassieker is wel een zeer explosieve koers, iets wat minder past bij Pedersen. Hij moet het hebben van lange en afmattende koersen, zoals de E3 dus. Samen met Jasper Stuyven, die dit seizoen ook weer een erg hoog niveau haalt, vormt hij een gevaarlijk duo.

Alberto Bettiol is ook iemand die dit seizoen al indruk maakte. De nummer vijf van La Primavera schreef Milaan-Turijn op imposante wijze op zijn naam. De 30-jarige renner van EF Education-EasyPost lijkt met andere woorden back in business en klaar om écht nog eens een dikke vis binnen te halen. Dan hebben we het natuurlijk over zijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen van 2019. Het lijkt er alleszins op dat Bettiol weer richting dat niveau trekt.

We zeiden het al, geen Pogacar bij UAE Emirates. De rol van kopman schuift daardoor door naar Tim Wellens. Die rol bezorgde hem dit seizoen al een tweede plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne en ook in de Omloop Het Nieuwsblad was Wellens op afspraak. Afgelopen weekend toonde hij zijn goede vorm nog een keer op de Poggio. Wellens is meer dan goed dit seizoen. Met ook Nils Politt, de nummer twee van de Omloop, Marc Hirschi en Sjoerd Bax kunnen ze bij UAE Emirates een sterk blok vormen.

Soudal Quick-Step zal dat ook proberen. Met onder meer Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen, Yves Lampaert en Gianni Moscon is het zeker wel mogelijk. Alaphilippe gaf in Milaan-San Remo wel degelijk een goede indruk. De Fransman ging vlot mee over de Poggio, maar kreeg af te rekenen met een lekke band. Hij werd nog negende, maar naar eigen zeggen had hij zonder die lekke band veel hoger kunnen eindigen. Het is alvast een goed signaal.

Matej Mohoricis ook een renner die vrijdag ver zou kunnen komen. De Sloveen werd vorig jaar zevende, twee jaar geleden vierde. Het is een wedstrijd die hem ligt. Met de laatste twintig vlakke kilometers in het achterhoofd zien we ook wel een scenario mogelijk waar hij de heuvelzone overleeft en vervolgens op het goede moment aanvalt. De kopman van Bahrain-Victorious kan en durft ook solo rijden.

Nu we Mohoric besproken hebben, hebben we onze tien favorieten gehad. Daarachter zijn er echter nog heel wat kanshebbers. Denk aan Arnaud De Lie, die vorige week toch weer goede dingen liet zien. De E3 Saxo Classic is wel een koers met heel wat hellingen, dus denken we dat het wellicht te zwaar zal zijn voor le Taureau de Lescheret. Hetzelfde geldt voor Michael Matthews, die wel sterk tweede werd in Milaan-San Remo.

Stefan Küng en Valentin Madouas, het duo van Groupama-FDJ, zijn ook twee grote outsiders. Een van de twee zou in principe altijd in onze sterverdeling terechtkomen, maar het zit dit jaar nog niet echt mee voor de Zwitser en Fransman. Tot slot noemen we nog Oier Lazkano (Movistar), Oliver Naesen (Decathlon AG2R), Jhonatan Narváez, Magnus Sheffield (beiden INEOS Grenadiers) en Matteo Trentin (Tudor).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mathieu van der Poel

*** Wout van Aert, Mads Pedersen

** Matteo Jorgenson, Tim Wellens, Alberto Bettiol

* Dylan van Baarle, Matej Mohoric, Julian Alaphilippe, Jasper Stuyven

Website organisatie

Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Momenteel voorspellen ze niet al te goed weer voor de E3 Saxo Classic vrijdag. Weeronline verwacht namelijk dat het de hele dag zal regenen in en rond Harelbeke. Verder zal er ook heel wat wind, maar liefst 4 Beaufort, staan. De wind zal uit het zuidwesten komen. De renners zullen zich ook goed moeten aankleden, want de temperaturen zullen maar net boven de 10 graden Celsius uitkomen. Dat in combinatie met de regen en wind kan ervoor zorgen dat we een zeer lastige wedstrijd zullen zien.

De E3 Saxo Classic is natuurlijk live te volgen op televisie. De klassieker is te bekijken op Sporza, op VRT1. Eurosport 1 zorgt ook voor een uitzending. Beide uitzendingen beginnen ongeveer rond 14.00 uur. Voor de exacte uitzenduren kan je terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV. Tot slot kan je ook nog terecht op de online kanalen van Eurosport.nl en Discovery+