Nick Doup • donderdag 4 januari 2024 om 07:00

Voorbeschouwing: Cyclocross Gullegem 2024 – Gouden kans zonder Van der Poel en Van Aert

De drukke kerstperiode komt dit weekend ten einde met de Hexia Cross Gullegem (zaterdag) en de Wereldbeker Zonhoven (zondag). De veldrit in Gullegem is wel het buitenbeentje in deze fase, want het valt precies tussen Koksijde en Zonhoven in. Mede daardoor ontbreken Mathieu van der Poel én Wout van Aert. Een gouden kans dus voor de concurrentie, zeker nu ook Tom Pidcock heeft afgezegd. WielerFlits blikt vooruit op de strijd bij de mannen en de vrouwen.

Historie

Laatste winnaars in Gullegem

Mannen

2023: Wout van Aert

2022: Tom Pidcock

2021: Mathieu van der Poel

2020: Mathieu van der Poel

2019: Mathieu van der Poel

2018: Nick Van De Kerckhove

Vrouwen

2023: Ceylin del Carmen Alvarado

2022: Shirin van Anrooij

2021: Blanka Kata Vas

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Loes Sels

2018: Jolien Verschueren (†)

Vorig jaar

Superprestige Gullegem 2023

Uitslag mannen

1. Wout van Aert (Jumbo-Visma) in 1u03m05s

2. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 22s

3. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 41s

4. Lars van der Haar (Baloise-Trek Lions) op 53s

5. Kevin Kuhn (Tormans) op 1m33s

Superprestige Gullegem

Uitslag vrouwen

1. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck)

2. Inge van der Heijden (777) op 35s

3. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 45s

4. Zoe Bäckstedt (EF Education-TIBCO-SVB) op 1m13s

5. Sanne Cant (Crelan-Fristads) op 1m54s

Parcours

Gullegem is in hoofdzaak een typisch West-Vlaamse weidecross, halverwege onderbroken door een kunstmatige zandbak. Voorlopig nog geen parcours om een hoofdprijs mee in de wacht te slepen, maar in de toekomst hopen de organisatoren er wel werk van te maken om de omloop verder te verfraaien. Het parcours situeert zich echter in ‘parkgebied’ en in dergelijke zones kan je niet zomaar hier en daar een extra heuveltje inplanten. Daar zijn vergunningen voor nodig.

In totaal is de omloop dit jaar zo’n 2.600 meter lang. Het parcours is nagenoeg gelijk aan dat van 2022 en 2023. “Er zijn geen grote aanpassingen. Wel is er een extra brug, alsook een bijkomende technische passage aan de VIP-tent”, vertelt Kevin Defieuw, persverantwoordelijke in Gullegem.

Twee jaar geleden volgden de balkjes in de fase over de weide, na de zandbak, maar nu liggen ze nog later in de ronde. De balken liggen na de heuvelzone en vlak voor de brug met trappen. Vlak daarna volgt de tweede passage aan de materiaalpost. Doorslaggevend zal dat niet zijn, dat is vooral het weer tijdens en vooral vóór de veldrit.

Het weer heeft wel flink wat zorgen gebracht voor de organisatie in West-Vlaanderen, want woensdag nog stond het parcours deels onder water door alle regenval. “De wedstrijd komt zeker niet in het gedrang. We volgen de situatie van nabij op, want bij een drogere periode kan het waterpeil snel zakken. Moest dat niet het geval zijn, dan passen we het parcours nog aan. Het gaat immers om een klein, lager gelegen, deel van het parcours”, vertelde Defieuw daarover.

Programma en info

Programma zaterdag 6 januari 2024

09.30 uur: G-cyclocross

10.15 uur: Nieuwelingen mannen

11.15 uur: Junioren mannen

12.30 uur: Junioren vrouwen

13.45 uur: Elite vrouwen

15.00 uur: Elite mannen en U23-mannen

Locatie

Europalaan, Gullegem

Publieksinformatie

Aan de kassa kost een ticket 13 euro. Tickets zijn ook online beschikbaar via voorverkoop op de website van de organisatie voor 10 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen.

Website organisatie

Favorieten mannen

Wie er niet is, hoef je ook niet te verslaan. En laten nu uitgerekend Mathieu van der Poel en Wout van Aert hier allebei ontbreken. De wereldkampioen slaat Gullegem over om, na de donderdagcross van Koksijde, zondag wel te starten in Zonhoven. Van Aert geeft op zijn beurt voorrang aan een trainingskamp met de wegploeg, dus hij keert pas weer in Benidorm terug in de cross. Wie profiteert van deze gouden kans?

De naam van Tom Pidcock stond al enige tijd op de startlijst en dus hadden we onze topfavoriet al opgeschreven, maar woensdag werd duidelijk dat hij zich ziek had afgemeld voor de cross van Koksijde. Ook Gullegem kreeg een afmelding van de parttime-crosser van INEOS Grenadiers, waardoor de rode loper helemaal uitligt voor een ‘nieuwe’ winnaar.

Zo jaagt Michael Vanthourenhout bijvoorbeeld op zijn tweede zege van deze winter. Uitgerekend op het EK wist de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal al te winnen. Daarna kende hij een terugslag wegens schouderpijn, maar door ereplaatsen in Diegem (vierde), Hulst (negende) en Baal (vijfde) lijkt hij de weg naar boven te hebben ingeslagen.

Thibau Nys is de volgende kandidaat voor winst in Gullegem. De jonge knaap uit het kamp van Baloise Trek Lions nam in december een break en kwam vlak voor nieuwjaar in Diegem pijnlijk ten val. In de Grote Prijs van vader Sven Nys werd de 21-jarige crosser dan wel weer zesde, op nog geen 20 seconden van de vierde plek. Dat was in de modder, en dat gaan we in Gullegem weer zien. Kan Nys voor zijn vierde zege van deze winter gaan?

Dan zijn er nog meer dan genoeg namen die bij een goede prestatie mogen hopen op het podium. Gianni Vermeersch en Felipe Orts bijvoorbeeld. In de Azencross Loenhout vochten de twee al een verbeten duel uit om de tweede plaats achter Van der Poel, een modderige strijd die gewonnen werd door de Vlaming. In Gullegem kunnen ze elkaar weer treffen, al zal ook Brits kampioen Cameron Mason graag een gooi doen naar het podium. Sinds de ‘groten’ meedoen heeft hij daar moeite mee, maar na zijn tweede plaats in de Superprestige Boom zal hij wel weer uit zijn op een persoonlijk succesje.

Daarnaast kijken we met interesse uit naar de prestaties van Tom Meeusen, Corné van Kessel, de man met zijn eigen ploeg Zdenek Stybar en de Fransman Clément Venturini.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Michael Vanthourenhout

** Thibau Nys, Gianni Vermeersch

* Felipe Orts, Cameron Mason, Tom Meeusen

Favorieten vrouwen

Bij de vrouwen is er ook een pak wereldtoppers dat ‘nee’ heeft gezegd op een uitnodiging van de organisatie in Gullegem. Wie er wel bij is? Ceylin del Carmen Alvarado gaat als absolute topfavoriete van start. Ze leeft dit seizoen op een hoogvorm en ook tegen de sterke vorm van Fem van Empel en Puck Pieterse kon ze de afgelopen weken opboksen. In Gullegem krijgt ze een kans voor open doel. Die moet er toch wel in voor de kopvrouw van Alpecin-Deceuninck?

Als er wat concurrentie komt voor Alvarado, dan gaat die komen van Blanka Kata Vas, Inge van der Heijden of de power van Zoe Bäckstedt. De Hongaarse kampioene Vas kende een ongelukkige aanloop naar de winter, maar doet nu steeds vaker vooraan mee, getuige haar ereplaatsen in Gavere (vijfde), Diegem (vierde) en Hulst (zevende). Kan ze zich in dit gedecimeerde veld nog meer mensen tussen het Hollandse geweld om haar heen?

Van der Heijden werd onlangs dan weer knap derde in Heusden-Zolder en in Diegem. Bäckstedt kan zich in deze kletsnatte winterperiode dan weer uitleven op de zware parcoursen, zoals die er ook in Gullegem gaat liggen. Datzelfde geldt voor sneeuwkoningin Manon Bakker, winnares in Val di Sole. Aniek van Alphen komt in deze wat kleinere wedstrijden vaak bovendrijven, maar winnen lijkt toch een stapje te hoog voor haar.

Voor de sterverdeling keken we ook nog met bovenmatige interesse naar Marion Norbert Riberolle, voor wie het lastige parcours in Gullegem goed moet liggen. In aanloop naar het BK zal zij willen laten zien aan Sanne Cant en Laura Verdonschat dat de concurrentie stevig gaat zijn. Clara Honsinger was dan weer goed in Baal (vijfde), maar het is moeilijk in te schatten hoe haar vorm gaat zijn. Tot slot vinden we ook inmiddels-wegrenster Yara Kastelijn nog terug op de startlijst.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Ceylin del Carmen Alvarado

** Blanka Kata Vas, Inge van der Heijden

* Zoe Bäckstedt, Manon Bakker, Clara Honsinger

Weer en TV

Volgens Meteovista wordt het weer wat kouder in deze eerste week van januari. Zaterdag is de maximale temperatuur in de middag 5 graden Celsius, maar een noordenwind laat het nog wat frisser aanvoelen. De kans op neerslag is naar verwachting meer dan 50%.

De Belgische zenders van Telenet Play Sports (vanaf 13.15 uur) en Proximus Pickx+ (vanaf 13.30 uur) zenden de wedstrijd live uit, evenals Eurosport 1 en haar online kanalen Eurosport.nl en Discovery+. Die uitzendingen voor de vrouwen en de mannen beginnen om 13.40 uur en 14.55 uur.