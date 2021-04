Viviani lapte zich op na val in Dwars voor Vlaanderen: “Ik was hier niet klaar voor”

Elia Viviani heeft er een bewogen week opzitten. Vorige zondag boekte hij in de GP Cholet zijn eerste overwinning in twee jaar tijd, om nog geen drie dagen later na een val in Dwars door Vlaanderen naar het ziekenhuis afgevoerd te worden. In de Scheldeprijs zat een topresultaat er dan ook niet in.

“Een heel vreemde mix van emoties”, vertelde Viviani ons achteraf. “Ik had net dat goede gevoel te pakken, maar in Dwars voor Vlaanderen liep het dan toch weer mis. Ik heb een herstelweekje ingebouwd, in de hoop om hier klaar voor te zijn. De Scheldeprijs was mijn laatste grote doel van het voorjaar en ik heb er echt nog hard voor gewerkt. Maar ik was zeker geen honderd procent.”

De olympische kampioen in het omnium moest zich tevredenstellen een plek in het grote peloton. “Ik heb constant achter de feiten aangereden. De eerste split kwam er eigenlijk niet door de wind, maar door een valpartij aan de rechterkant van de weg. Zo is dat eerste groepje weggereden. Ik heb mij dan maar proberen staande te houden in de tweede groep, tot er op een technische passage een breukje kwam. Ik zat helemaal achteraan in de groep en was niet mee.”

Twee keer zuiver gelost

“Aan het einde hebben mijn ploegmaats er alles aan gedaan om de scheve situatie nog recht te zetten. We zijn er ook altijd in blijven geloven. Maar ook voorin zijn ze altijd blijven rijden. Dan is het heel frustrerend dat je ziet dat de verschillen amper teruglopen. De jongens van Bora-Hansgrohe en Deceuninck-Quick-Step hebben er een knappe koers van gemaakt.”

Een teleurgestelde Viviani kregen we achteraf niet te zien. “Al bij al was het nog een leuke dag op de fiets, een spelletje met de wind. Ik weet wat de reden is waarom ik minder was en kan daar zeker mee leven. Ik was heel gemotiveerd voor vandaag, maar ben er gewoon twee keer zuiver afgereden. Dan moet je geen excuses zoeken. Wel wil ik vooruitkijken naar mijn volgende doel: de Giro.”