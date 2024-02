Visma | Lease a Bike voorlopig zonder Brits talent door bekkenbreuk

Visma | Lease a Bike kan voorlopig geen gebruikmaken van de diensten van Jed Smithson. De 18-jarige Brit, die dit seizoen debuteert bij de opleidingsploeg, heeft een bekkenbreuk opgelopen bij een valpartij terwijl hij aan het baanwielrennen was.

In een kort statement laat Visma | Lease a Bike Development weten dat Smithson zijn seizoensstart derhalve moet uitstellen. Hoe lang de Brit uit de roulatie is, is nog niet bekend, maar een gemiddelde bekkenbreuk houdt een renner vaak zeker twee maanden langs de kant.

Smithson was vorig jaar nog junior en viel op door zijn prestaties in onder meer Nokere Koerse (winst), Kuurne-Brussel-Kuurne (vijfde) en Gent-Wevelgem (vijfde).

Unfortunately, Jed Smithson will have to postpone his season start. Due to a crash on the track, he fractured his pelvis. pic.twitter.com/5d9mOrIQIr

— Team Visma | Lease a Bike Development Team (@visma_lab_devo) February 1, 2024