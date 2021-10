Vertrekkende Arrieta overweegt juridische stappen tegen Movistar

De breuk tussen José Luis Arrieta en Movistar krijgt vermoedelijk nog een staartje. De vertrekkende directeur overweegt namelijk juridische stappen te nemen tegen zijn oude ploeg.

Onenigheid tussen Arrieta en head of performance Patxi Vila zou de kern van het probleem zijn. De Spaanse krant AS schrijft dat Vila regelmatig de taken van Arrieta tijdens wedstrijden overnam, waardoor zijn rol binnen het team steeds verder werd gereduceerd. Als voorbeeld noemt de krant de jongste Ronde van Spanje, waarin Arrieta zijn leidinggevende taken afstond aan zijn landgenoot.

Het geschil tussen Vila en Arrieta zou al teruggaan tot 2020, het jaar waarin Vila als head of performance werd aangesteld door Movistar. In het tweede seizoen van de Netflix-documentaire El día menos pensado werd de spanning tussen beide figuren al vastgelegd, toen het team de beelden van de GoPro-camera’s wiste omdat verschillende renners onbeleefd waren geweest tegen Arrieta.

Aankomend jaar neemt Vila de functie over van Arrieta. Het betekent dat Arrieta overweegt om juridische stappen te nemen tegen zijn voormalige werkgevers.