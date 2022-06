Vernieuwd parcours en naamswijziging voor GP Jef Scherens

De GP Jef Scherens gaat voortaan door het leven als de Tour of Leuven – Memorial Jef Scherens. Dat is niet de enige verandering voor de Belgische eendagskoers, die op 7 augustus plaatsvindt. Ook het parcours gaat op de schop. Op deze manier wil de stad Leuven het succes van het WK wielrennen van 2021 jaarlijks herhalen.

De Tour of Leuven – Memorial Jef Scherens en het nieuwe parcours werden voorgesteld in het Velodroom van Leuven. Traditiegetrouw zal er gestart worden op de Grote Markt, terwijl de finish opnieuw op de Bondgenotenlaan ligt. Het grootste verschil met voorheen, is dat er nu een lange lus verreden wordt, voordat men plaatselijke ronden rijdt in de universiteitsstad. Deze aanvangsronde is 115 kilometer lang en lijkt enigszins op de zogenoemde ‘Flandrienlus’ van het WK 2021.

De 13,9 kilometer lange finaleronde in Leuven, die zes keer afgelegd moet worden, zal de WK-deelnemers ook bekend voorkomen. Beklimmingen als de Keizersberg, Leopold Decouxlaan, Wijnpersstraat en de Sint-Antoniusberg (allen onderdeel van het parcours van het wereldkampioenschap) keren hierin terug. De Tour of Leuven – Memorial Jef Scherens, die in 2021 gewonnen werd door Niccolò Bonifazio, bevat in totaal 37 hellingen.

“De Tour of Leuven zal een groot wielerfeest worden dat mensen samenbrengt”, noteert Belga uit de mond van Mohamed Ridouani, de burgemeester van Leuven. “Het WK wielrennen in 2021 was een schitterend event, voor de koers en voor Leuven. We toonden de hele wereld dat onze stad alles in huis heeft om voor een fantastische apotheose te zorgen. Op dat elan gaan we nu verder met de Leuvense wielerklassieker Poeske Scherens. Met de Flandrienlus en de 37 hellingen geven we deze wedstrijd onder de naam Tour of Leuven – Memorial Jef Scherens een nieuwe adem.”