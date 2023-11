woensdag 8 november 2023 om 19:19

Vereniging Organisatoren Wielerwedstrijden (VOW) heeft nieuwe voorzitter

De Vereniging Organisatoren Wielerwedstrijden (VOW) heeft in Joost van Oostrum een nieuwe voorzitter gevonden. Hij is de opvolger van Henk Zomerdijk, die na negen jaar vertrekt.

Volgens CyclingOnline is Van Oostrum op een ledenvergadering van de VOW in Tiel aangewezen als nieuwe voorzitter van de belangenvereniging. Hij gaat die rol combineren met zijn taak als burgemeester van Berkelland (Achterhoek, Gelderland).

Van Oostrum is geen onbekende in het wielrennen, want hij is ook wedstrijddirecteur van de Ronde van de Achterhoek en was dat eerder ook van de Ronde van Midden-Nederland.

Als nieuwe voorzitter van de VOW krijgt hij gelijk een zwaar dossier op zijn bord met de grote problemen die zich aandienen in het Nederlandse wielrennen, nu diverse politie-eenheden hebben aangegeven te stoppen met het begeleiden van koersen.

“Als VOW zijn we verbaasd en teleurgesteld over dit bericht”, was een eerste reactie van de vereniging. “Als die inzet wegvalt is dat het einde van de wegwielersport in Nederland. Dat kan toch niet waar zijn.”