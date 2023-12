dinsdag 19 december 2023 om 11:01

Van Maleisië naar de Filippijnen: Jeroen Meijers heeft nieuwe ploeg voor 2024

Jeroen Meijers rijdt in 2024 voor Victoria Sports, een Continental-team van de Filippijnen. De voorbije drie seizoenen verdedigde de Nederlander de kleuren van het Maleisische Terengganu Polygon.

De 30-jarige Meijers koerst al jaren voor exotische ploegen. In het verleden reed hij vier jaar voor de opleidingsploeg van Rabobank en stond hij twee jaar onder contract bij Roompot, maar in 2019 begon hij aan een Chinees avontuur bij Taiyuan Miogee. Vanaf 2021 kwam hij uit voor Terengganu Cycling Team. Zijn nieuwe ploeg, Victoria Sports, had in 2023 onder meer de Portugezen André Cardoso en José Mendes in de gelederen. Zij reden in het verleden nog bij profploegen in Europa.

In zijn periode in Azië won Meijers onder andere de Ronde van de Filippijnen (2019), de Tour of China I (2019) en de Tour of Taiwan (2023). Het afgelopen jaar was hij ook nog de beste in de Tour of Yiğido (2.2) in Turkije. Verder behaalde hij korte ereplaatsen in de daguitslagen van Tour of Japan (2.1) en de Tour de Langkawi (2.Pro).