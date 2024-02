UAE Emirates 2024: Doet verandering van spijs wel de honger stillen?

Doelstellingen UAE Emirates 2024



In 2023 lukt het eindelijk voor algemeen directeur Mauro Gianetti en sportieve baas Matxin Fernández: UAE Emirates eindigde aan het einde van het seizoen als eerste op de UCI Team Ranking, al jaren een diep gekoesterde wens. Liefst 57 koersen werden gewonnen, waaronder de Ronde van Vlaanderen, de Ronde van Lombardije, Amstel Gold Race, GP de Montréal, Parijs-Nice, Tour Down Under, Ronde van Romandië en Renewi Tour.

Een lijstje waar menigeen supertrots op zou zijn. Maar opnieuw was Jumbo-Visma de beste in de Tour de France, de belangrijkste koers van het jaar. Zeker voor een de hoofdsponsors van deze ploeg. En dus gaat het roer om. Volledig om. Kopman en ’s werelds beste renner Tadej Pogačar snoeit driftig in zijn voorjaar: geen kasseien en geen ‘kleintjes’ meer, behalve Strade Bianche. Het Sloveense wonderkind kiest in 2024 voor de Mathieu van der Poel-aanpak.

Het voorlopige jaarprogramma van Pogačar telt slechts elf koersen, waarvan er liefst acht een eendagswedstrijd zijn. Het moet de wereldtopper fris en hongerig houden. Dat is nodig ook. Want na Strade Bianche, Milaan-San Remo, de Ronde van Catalonië en Luik-Bastenaken-Luik volgt verrassend genoeg in mei het eerste hoogtepunt: de Giro d’Italia. Gezwicht voor de charmes van organisator RCS Sport, jaagt de Sloveen het roze en de eindoverwinning na.

Het tweede piekmoment voor Pogačar ligt – uiteraard – in de Ronde van Frankrijk. De combinatie Giro-Tour winnend afsluiten is al meer dan een kwart eeuw geleden. Met andere woorden: in het hedendaagse wielrennen quasi onmogelijk. Toch is het net de Sloveen die in staat is om het tegendeel te bewijzen. Dat de Tour voor UAE Emirates dit jaar het allerbelangrijkste is, blijkt uit de samenstelling voor die koers. Op papier zijn zij veruit de sterkste ploeg.

Koning Pogačar heeft na de Giro en de Tour nóg twee afspraken in zijn agenda met rood omcirkeld. In Parijs wil hij olympisch goud op de weg veroveren en in het Zwitserse Zürich vindt hij eind september een WK-parcours dat hem een huwelijksaanzoek doet. De Sloveen heeft dan ook al verklapt dat hij in het najaar niets liever doet dan vriend Van der Poel uit de regenboogtrui rijden. Om dan een week later zijn vaste date met Lombardije te verzilveren.

Op papier klinken elf wedstrijden weinig voor een wereldtopper als Pogačar, maar het zijn toch bij elkaar opgeteld 57 koersdagen. Desondanks is het wel de vraag of de Sloveen en zijn ploeg niet te veel hooi op de vork nemen. Vier grote hoofddoelen op amper vijf maanden tijd is een enorme uitdaging. Als iemand het kan, is het Pogačar. Maar als blijkt dat het wél te veel van het goede is, zou het plots in een keer een ‘slecht’ jaar kunnen zijn als het iets minder vlot.

Kroonprinsen en robuuste parels

Nu is UAE Emirates wel de ploeg bij uitstek die niet op één naam draait, ook al staat koning Pogačar op eenzame hoogte. Kroonprinsen Juan Ayuso en João Almeida zullen in de overige rittenkoersen voor de nodige successen moeten zorgen. De piepjonge Spanjaard krijgt de vrijheid in koersen als Tirreno-Adriatico, maar mag zich ook gaan ontdekken in bijvoorbeeld de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. En gaat hij in de Tour wel mee om te leren?

De Portugees Almeida doet voor het eerst in zijn profcarrière níet de Giro en richt zich na de Tour samen met Adam Yates op het kopmanschap in de Vuelta a España. Van die laatste verwacht de ploeg ook de eindzege in de voor hen zo belangrijke UAE Tour. Het team rekent in deze thuiskoers ook op Jay Vine, die ook de kans krijgt zich te bewijzen in Parijs-Nice. Dat is tevens de opdracht voor Brandon McNulty, die vooralsnog geen grote ronde kreeg toegewezen.

Mannen als Pavel Sivakov en Marc Soler zullen zich voornamelijk moeten wegcijferen voor de grote mannen. Ook rondom Marc Hirschi is nog een rookgordijn opgetrokken. De Zwitserse kampioen hoopt op kansen in de heuvelklassiekers, nu Pogačar daar vanaf ziet. Wellicht zien we hem ook in Vlaamse klassiekers aan het werk. Daar ligt dit seizoen veel minder de focus op voor UAE Emirates, al kunnen Tim Wellens en Nils Politt daar wel hun gang gaan.

Het ontbeert de ploeg uit het Midden-Oosten aan een topsprinter. Wat dat betreft heeft Juan Sebastian Molano vrij spel, maar in de grootste koersen op de kalender gaan we hem niet terugzien. Van hetzelfde laken een pak voor voormalig toptalenten Mikkel Bjerg, Filippo Baroncini en Finn Fisher-Black. Voor hen is het stilaan tijd om op te staan, anders verzinken ze binnen deze ploeg voorgoed in een knechtenrol. Maar hun kansen zijn o zo beperkt.

Tot slot zijn er nog wel twee absolute pareltjes die het vermelden waard zijn. Het Mexicaanse wonder Isaac Del Toro liet al van zich horen in de Tour Down Under, maar UAE Emirates gaat hem rustig brengen. Een grote ronde zit er waarschijnlijk nog niet in. Dat geldt ook voor de besnorde Portugese puncheur António Morgado, maar ook hij kan flitsen zoals Del Toro laten zien. En dan is er ook nog Jan Christen, die zijn echte specialiteit nog moet ontdekken.

De kwaliteit druipt met andere woorden van UAE Emirates af, in alle geledingen van het team. Maar toch zal veel afhangen van het succes van Tadej Pogačar. Zijn programma omgooien kan een meesterzet blijken, maar het is niet zonder risico. Want als de ploeg de Tour dit jaar opnieuw niet wint, zullen er toch harde woorden gaan vallen.

