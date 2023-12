zondag 24 december 2023 om 19:23

Tour de France Femmes én Olympische Spelen, een onmogelijke combinatie in 2024?

De wielerzomer van 2024 belooft een erg drukke periode te worden voor de beste wielrensters ter wereld. De Tour de France Femmes is losgekoppeld van de Tour de France voor mannen en start op maandag 12 augustus in Rotterdam. Dat is daags ná de slotdag van het baantoernooi op de Olympische Spelen. WielerFlits zet de planning van de belangrijkste wedstrijden voor vrouwen op een rij.

In de maand juli is er al de Giro d’Italia Women, tegelijkertijd met de Ronde van Frankrijk bij de mannen, maar die koers heeft de afgelopen jaren in aanzien verloren door de opkomst van de Tour de France Femmes. Wel is de Giro in 2024 een prima opmaat richting de Olympische Spelen. Ook de Baloise Ladies Tour in België zal zich profileren als voorbereidingskoers.

In Parijs wacht vervolgens de individuele tijdrit in het openingsweekend, net als de mountainbike-wedstrijd. De wegwedstrijd voor vrouwen volgt een weekend later en wordt direct gevolgd door het baantoernooi. Voor de rensters die op de duuronderdelen in actie komen, vaak ook wegrensters, zijn de ploegenachtervolging (finale op 7 augustus), koppelkoers (finale op 9 augustus) en het omnium (finale op 11 augustus) het meest interessant.

Lotte Kopecky

Dat laatste belooft in ieder geval voor topfavoriete Lotte Kopecky een dilemma te worden, want daags na het olympisch omnium gaat de Tour de France Femmes van start in Rotterdam. Is die combinatie mogelijk? Ja. Is die combinatie wenselijk? Dat is voor elke wielrenster een eigen keuze. “Ik weet niet hoe ik dat moet doen”, zei ze al. “Het omnium laten vallen is zeker geen optie voor mij. We zullen samen met de ploeg en de Belgische federatie moeten bekijken of het haalbaar zal zijn. Ik moet de afweging maken of ik de Tour zal rijden of niet.”

Planning grote wedstrijden in de zomer

Giro d’Italia Women (zondag 7 juli – zondag 14 juli)

Baloise Ladies Tour (woensdag 17 juli – zondag 21 juli)

Olympische tijdrit, vrouwen (zaterdag 27 juli)

Olympische Cross Country mountainbike, vrouwen (zondag 28 juli)

Olympische wegwedstrijd, vrouwen (zondag 4 augustus)

Olympisch baantoernooi (maandag 5 augustus – zondag 11 augustus)

met finale omnium op de slotdag

Tour de France Femmes (maandag 12 augustus – zondag 18 augustus)

met Grand Départ in Rotterdam