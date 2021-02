Toerversie Amstel Gold Race verplaatst naar 11 september

Fietstoerisme

De organisatie van de Amstel Gold Race heeft besloten de Toerversie van de Amstel Gold Race, waar jaarlijks 15.000 wielerliefhebbers aan deelnemen, te verplaatsen naar zaterdag 11 september 2021.

“Helaas moeten we nu, twee maanden voor de Amstel Gold Race van 2021, opnieuw concluderen dat een wielertoertocht waarbij 15.000 deelnemers (amateurs) aan de start verschijnen niet realistisch is in april. Dat is ontzettend jammer, want natuurlijk organiseren we de toerversie het liefst gelijktijdig met de profversie en maken we er een fantastisch wielerfeest van”, zegt koersdirecteur Leo van Vliet in een persbericht.

“Veiligheid gaat boven alles en de huidige situatie laat dat op dit moment nog niet toe. De start van het wereldwijde vaccinatieprogramma geeft ons hoop dat we de toerversie later dit jaar op een veiligere manier kunnen organiseren”, vervolgt Van Vliet. “Om die reden hebben we besloten de toerversie te plaatsen naar zaterdag 11 september.”

De voorbereidingen voor de profversie van de Amstel Gold Race en Amstel Gold Race Ladies Edition op zondag 18 april zijn nog steeds in volle gang. “We zijn in goed gesprek met diverse overheids- en veiligheidsinstanties. De plannen liggen klaar en als organisatie zijn wij in staat om snel te kunnen schakelen waar nodig.”

“In tegenstelling tot een grote toertocht zijn onze wedstrijden beter te reguleren, zeker ook omdat wielerteams al maanden strikt leven volgens de door de UCI opgestelde COVID-19 protocollen”, aldus Van Vliet. “We zijn van mening dat topsportwedstrijden als de Amstel Gold Race, die als WorldTour wedstrijd onder het hoogste internationale niveau valt, onder strikte voorwaarden op een veilige manier georganiseerd kunnen worden. Afgelopen jaar is dit, met name in België, meermaals bewezen.”