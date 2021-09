Toertocht Amstel Gold Race helpt zwaar getroffen horeca in Valkenburg

Aankomend weekend vindt de toerversie van de Amstel Gold Race plaats. Omwille van de toen geldende corona-maatregelen, kon het niet samenvallen met de wedstrijden voor de profs in april. In de tussentijd werd AGR-epicentrum Valkenburg deze zomer zwaar getroffen door wateroverlast. “Daarom willen we iets terugdoen”, vertelt koersdirecteur Leo van Vliet.

De toertocht gaat daarom komend weekend geld ophalen voor de getroffen horeca in Valkenburg aan de Geul. “Ik ben blij dat we dit weekend de toertocht van de Amstel Gold Race op een corona proof manier kunnen organiseren. Ik heb onzettend meegeleefd met iedereen die getroffen is door de watersnood. Ik loop hier al heel wat jaren rond en ken persoonlijk veel mensen die een zware periode achter de rug hebben, waaronder ook veel van de vrijwilligers die altijd voor ons klaar staan. Dat raakt mij echt.”

“Dat geldt natuurlijk ook voor de horeca”, gaat Van Vliet verder. “Dat een groot deel van de ondernemers klaar staat om dit weekend weer onze gasten te ontvangen is na deze zware periode heel bijzonder. Maar er zijn ook nog veel ondernemers die nog wekenlang bezig zullen zijn om hun zaak weer (volledig) te kunnen heropenen. We willen daarom graag iets terugdoen.”

Dat zullen Van Vliet en verschillende partners doen door unieke items beschikbaar te stellen die beschikbaar zijn tijdens een veiling. “Waaronder de gesigneerde shirts van de winnaars van de afgelopen Amstel Gold Race en Amstel Gold Race voor vrouwen; Wout van Aert en Marianne Vos. Maar ook hebben we bijzondere ervaringen tijdens de Amstel Gold Race 2022, zoals uitreikingen van de trofee aan de winnaars of een dag met mij of Leontien van Moorstel op stap tijdens de koers. De gehele opbrengst gaat naar de Valkenburgse horeca. Ik hoop dat we een mooi bedrag ophalen.”

Uniek Amstel-vaasje

Naast de veiling heeft het biermerk speciaal voor deze editie van de toerversie een uniek Amstel-vaasje ontwikkeld. “Amstel heeft al tientallen jaren een warme band met Valkenburg en de Valkenburgse horeca”, vertelt toerversie-organisator Thom Ligthart. “We hopen dan ook dat veel deelnemers genieten van de geweldige horeca die Valkenburg en omstreken te bieden heeft. Ook in de rest van Nederland kunnen Amstel-liefhebbers helpen, door het glas ‘Samen erbovenop voor Valkenburg‘ te bestellen via onze webshop voor vijf euro. Tijdens de Amstel Gold Race toereditie kunnen deelnemers het vaasje bemachtigen als zij bij het Shimano Experience Center hun startbewijs ophalen. Ook de opbrengst daarvan gaat volledige naar de Valkenburgse horeca.”

Tot zondag 12 september 16.00 uur kunnen geïnteresseerden via een veilingsite bieden op de verschillende items. De vaasjes zijn te bestellen via de website van het biermerk en zijn op vrijdag 10 september te koop in het Shimano Expierence Center.