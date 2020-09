Tien Lotto Soudal-renners krijgen ontslag per aangetekende brief

Anderhalve week geleden berichtten we al over de onrust die heerst binnen Lotto Soudal: de verjongingskuur die teammanager John Lelangue doorvoert, zorgde voor onrust binnen de ploeg. Ondertussen kregen de tien waarvan toen sprake was, officieel te horen dat ze moeten vertrekken.

Jelle Wallays, Tosh Van der Sande, Sander Armée, Nikolas Maes, Adam Hansen, Brian van Goethem, Tomasz Marczynski, Rémy Mertz, Rasmus Iversen en Jonathan Dibben. Lotto Soudal ruilt zowat zijn hele – vooral ervaren – middenveld in voor neoprofs. Eind vorige week werden de betrokken renners officieel op de hoogte gebracht via een aangetekend schrijven, is gisteren aan Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad bevestigd.

Met de namen die nu bekend zijn zal Lotto-Soudal volgend seizoen voor de helft uit jongens van 23 jaar of jonger bestaan. De nieuwelingen zijn Andreas Kron (22), Xandres Vervloesem (20), Sébastien Grignard (21), Harry Sweeny (22), Viktor Verschaeve (22), Sylvain Moniquet (22) en Filippo Conca (22). Wellicht komt daar nog Maxim Van Gils bij. Ook de andere nog vacante plaatsen zullen naar jongeren gaan.

Kopmannen ongerust

Al is de verjonging volgens Lelangue een bewuste keuze, volgens de managers van de renners gaat het vooral om een budgettair probleem. De coronacrisis heeft er fors ingehakt bij het Belgische WorldTour-team, dat het in 2021 met maar liefst twee miljoen euro minder moet doen. De nieuwe deal met fietsconstructeur Ridley is minder dan de vorige, terwijl vorig jaar zware contracten zijn afgesloten met Philippe Gilbert en John Degenkolb. Ook de laatste verlenging van Tim Wellens weegt door, al heeft de Limburger naar verluidt spontaan aangeboden om in te leveren om zo de druk op de ploeg te verlichten.

Carl Frederik Hagen en Stan Dewulf beslisten eerder zelf al om het team te verlaten. Opvallend, ook de kopmannen zelf maken zich zorgen. Caleb Ewan heeft wel nog zekerheid van zijn sprinttrein (Kluge, De Buyst), maar zijn Gilbert, Wellens en Degenkolb straks nog voldoende ondersteund tijdens de klassiekers? En hoe worden de selecties voor de drie grote rondes ingevuld? Stuurt Lotto Soudal dan een halve beloftenkern naar de Giro en de Vuelta? Met andere woorden, de onrust blijft…