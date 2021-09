Thymen Arensman sluit Vuelta af met derde plek: “Hier kan ik trots op zijn”

Thymen Arensman heeft zijn tweede Vuelta a España afgesloten met een ereplaats. Op de laatste dag realiseerde de DSM-renner de derde plaats in de tijdrit naar Santiago de Compostella, op 52 seconden van rit- en eindwinnaar Primož Roglič.

“Het was een zeer lange tijdrit en er was geen moment van rust, ik moest heel diepgaan”, vertelde Arensman naderhand via zijn ploeg. “Ik heb alles gegeven en daar kan ik trots op zijn. Ik ging voor de winst en ik zat de hele Vuelta met deze etappe in mijn hoofd. Het is uiteindelijk niet gelukt maar ik heb het geprobeerd. Er was slechts een afdaling en het was heel warm, ik denk dat ik gekookt bovenkwam op de eerste klim en daarna kon ik nooit echt terugkomen. Het was van start tot aan de finish afzien, maar de laatste tien kilometer leek wel een eeuwigheid te duren.”

De Nederlander was de eerste van een hele rits DSM-renners in de top-25 van de tijdrit. Alleen sprinter Alberto Dainese en Chris Hamilton eindigden verder weg. Ploegleider Matt Winston sprak van een ‘zeer goede ploegprestatie’. “Het laat zien hoe sterk we uit deze Vuelta komen. Het is geweldig om te zien hoeveel jongens hier in de top-25 zijn geëindigd. Het was een geweldige koers voor ons als ploeg. Zowel de stafleden, de renners als iedereen die achter de schermen heel hard werkt, mag hier echt heel trots op zijn.”