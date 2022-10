Thomas de Gendt: “Remco Evenepoel mag alle stress hebben”

Ride

In zijn column in de nieuwe editie van RIDE Magazine kijkt Thomas de Gendt naar zijn landgenoot Remco Evenepoel. De renner van Lotto-Soudal vindt Evenepoel niet arrogant, maar zelfverzekerd. “Maar als een Belg in de pers zijn doelen durft te benoemen, wordt dat snel als arrogant aangezien.”

“Ik mag Remco Evenepoel wel. We spreken elkaar regelmatig in het peloton. Hij komt spontaan goeiendag zeggen, een tik tegen de bil, af en toe een grapje, hij toont respect voor de iets oudere garde”, schrijft De Gendt in zijn column.

“Het is niet niets, een Belg die nog eens een grote ronde wint. Anders dan in Nederland, waar de klassementsrenners aan de bomen lijken te groeien. Maar geef toe, voor een wielerland dat België is, kon dat niet uitblijven. We hebben er lang genoeg moeten op wachten. En ik geef toe, ook al ben ik een concurrent van Remco, ik heb stiekem gesupporterd.”

“Persoonlijk vond ik het tien jaar geleden tijdens de Giro d’Italia die ik als derde afsloot leuk om een keer alle media aandacht mee te maken. Maar ik zal eerlijk zijn: Remco mag het hebben, al die stress en mediarompslomp. Ik hoop dat hij mentaal sterk genoeg is om dat allemaal te weerstaan. Anderzijds kan voor hem de druk niet veel meer opgevoerd worden. Zijn carrière is geslaagd, wat hij ook nog presteert. De Remco-mania is gepermitteerd.”