dinsdag 12 december 2023 om 18:34

Thibau Nys duikt over ruim een week weer het veld in: “De honger is terug”

Thibau Nys begon als een wervelwind aan het crossseizoen, maar raakte zijn topvorm onderweg kwijt. De jonge Belg trok na een mindere periode naar het Spaanse Calpe om de batterijen weer op te laden. En met succes. “Het voelt goed nu. De honger is terug”, aldus Nys, die over ruim een week weer het veld zal induiken.

De laatste crossen van Nys waren een groot contrast met de veldritten in het begin van het seizoen. Toen slaagde hij erin om te winnen in Beringen, een wereldbekerzege in Waterloo uit de brand te slepen en een historische eerste plaats te bemachtigen op de Koppenberg. Drie bijzondere zeges, maar daarna kwam de klad erin en kwam Nys niet meer verder dan een zesde plaats.

Na een complete off-day in de Wereldbeker van Flamanville (19e op bijna vijf minuten van winnaar Eli Iserbyt) bleek het voor Nys hoog tijd om wat stoom af te blazen. De 21-jarige Belg trok vervolgens naar Spanje voor een trainingsstage met zijn ploeggenoten bij Lidl-Trek. “De eerste drie dagen raakte ik geen fiets aan. Dat deed deugd. Ik kon mijn hoofd ‘resetten’ en de batterijen opladen”, geeft hij vanuit Spanje aan in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Rentree in Antwerpen

“Daarna pikte ik de draad weer op. Het voelt goed nu. De honger is terug om hard te trainen en nog vele mooie wedstrijden te rijden. Het is kwestie van alles een beetje uit te balanceren en klaar te zijn tegen Antwerpen (Wereldbeker, 23/12). Ook Gavere (Wereldbeker, 26/12), Diegem (Superprestige, 28/12) en Baal (X2O Trofee, 1/1) zijn alvast certitudes in de drukke eindejaarsperiode. Voor de rest zie ik wel. Ik ga hoe dan ook wat snoeien in mijn programma.”

Nys zal in de komende crossen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock tegenkomen. Is dit iets om naar uit te kijken? “Van Aert, Van der Poel en Pidcock doen me de lat verleggen. Het wordt eerder vechten voor een podium- of topvijfplaats. Winnen? Wie weet. Maar ik zie het er niet direct van komen.”

“Ik ben wel benieuwd om te weten wat ik waard ben tegen Wout, Mathieu en Tom, maar het is niet dat ik er constant mee bezig ben. Omdat ik niet het gevoel heb dat ik hen het vuur aan de schenen ga kunnen leggen. Zolang ik mezelf maar opnieuw op de rails krijg, in de juiste flow geraak, power in de benen voel en mijn ding kan doen.”