Team Sunweb wil aanvallend koersen in Critérium du Dauphiné

Team Sunweb heeft haar selectie voor het Critérium du Dauphiné uit de doeken gedaan. In de selectie zien we een Nederlander: Martijn Tusveld. Het Koninkrijk België wordt vertegenwoordigd door Ilan Van Wilder. De equipe wil aanvallend koersen en daar hoopt het een etappezege aan over te houden.

“Chad Haga en Martijn Tusveld kunnen de jonge renners door de week heen gidsen”, zegt Team DSM-coach Wilbert Broekhuizen over de ploeg die de Franse WorldTour-koers zal betwisten. “We willen gedurende de race graag agressief koersen en we gaan kijken voor de beste strategie om voor resultaten in etappes te gaan. Daarvoor hebben we meerdere mogelijkheden. Het wordt een zware week, maar we hebben er zin in.”

Het Critérium du Dauphiné vindt plaats van 30 mei tot en met 6 juni.

Selectie Team Sunweb voor Critérium du Dauphiné

Marco Brenner

Felix Gall

Chad Haga

Martin Salmon

Martijn Tusveld

Kevin Vermaerke

Ilan Van Wilder