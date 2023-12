donderdag 7 december 2023 om 09:34

‘Sylvie Swinkels verruilt Team Coop-Hitec Products voor Women’s WorldTeam’

Sylvie Swinkels maakt vanaf 1 januari 2024 deel uit van de selectie van Women’s WorldTeam Israel-Premier Tech Roland, zo melden CyclingOnline en PCS. De 23-jarige Nederlandse, de jongere zus van Karlijn Swinkels, kwam de voorbije twee seizoenen uit voor Team Coop-Hitec Products.

Sylvie Swinkels zette haar eerste stappen als wielrenster in dienst van Parkhotel Valkenburg (2019-2021) en reed vervolgens dus twee jaar voor de Noorse formatie Team Coop-Hitec Products. Afgelopen seizoen was ze een tijdje uit de roulatie vanwege een gebroken sleutelbeen, maar ze kwam alsnog tot 39 koersdagen. Haar beste uitslag was een tiende plek in de Clasica de Almería, een Spaanse eendagskoers van 1.1-niveau.

De jonge Nederlandse reed de voorbije seizoenen op het continentale niveau, maar maakt nu dus promotie naar de Women’s WorldTour. Swinkels zou namelijk een contract hebben getekend bij Israel-Premier Tech Roland. Haar twee jaar oudere zus Karlijn komt al enkele jaren uit op het hoogste wielerniveau. De voorbije jaren was dat namens Jumbo-Visma en vanaf 1 januari 2024 voor UAE Team ADQ.

Selectie voor 2024

Israel-Premier Tech Roland, de nieuwe ploeg van Sylvie Swinkels, heeft voorlopig negen rensters onder contract staan voor volgend seizoen. De bekendste naam is ongetwijfeld die van Anna Kiesenhofer, de huidige Olympisch kampioene op de weg. Ook Tamara Dronova-Balabolina en Antri Christoforou zijn namen die bij de meeste wielerfans ongetwijfeld een belletje doen rinkelen.