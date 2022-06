Stoom jezelf met Fondo klaar voor de La Vuelta Holanda Toerversie

Ad

#vamosholanda! Het kan jou als sportieve fietser of wielerfanaat haast niet ontgaan zijn dat La Vuelta a España dit jaar in Nederland start. In het kader van dit heuglijke moment, hebben Fondo en de organisatie van La Vuelta Holanda 18 nieuwe trainingsschema’s gelanceerd. Heb jij ze al ontdekt?

Toen de Vuelta-organisatie bij Fondo aanklopte met de vraag om voor de Vuelta-start in Nederland trainingsschema’s te maken, ging de KNWU-trainer direct aan de slag. Liefst achttien exclusieve, gratis trainingsschema’s staan nu in de Fondo-app klaar. Stuk voor stuk gemaakt dankzij de aanwezige topsport-expertise. Kennis die nu ook voor de recreatieve fietser toegankelijk is.

Toertochten Breda en Utrecht

Dat de Vuelta in 2022 voor liefst drie dagen naar Nederland komt, kan alleen maar gevierd worden met het zelf rijden van de toerversies. Op zaterdag 13 augustus vindt de Toerversie Breda plaats, een dag later is de Toerversie Utrecht aan de beurt. Elk van de tochten heeft diverse afstanden en routes, dus je vindt er ongetwijfeld de tocht die bij jouw wensen past.

Speciaal voor deze toerversies heeft Fondo trainingsschema’s klaar staan. Deze schema’s stomen bevatten afwisselende trainingen waarin met name gewerkt wordt aan het verbeteren van je uithoudingsvermogen, zodanig dat je na 3 tot 6 weken trainen goed voorbereid aan de start staat van ‘jouw’ Vuelta. Train je liever voor een ander Vuelta-doel? Dan zijn er ook de populaire bolletjes trui, groene trui en rode trui schema’s, waarmee je respectievelijk een betere klimmer, sprinter of kopman kan worden.

Over Fondo

Het trainingsplatform Fondo is een initiatief van de KNWU en is er voor álle wielrenners, mountainbikers en gravelrijders die een wielerdroom hebben. Zoals het rijden van een lange tocht, het verbeteren van persoonlijke records, het beklimmen van die ene berg of het deelnemen aan toonaangevende wielerevenementen. Het platform is geschikt voor alle niveaus en trainen kan op basis van gevoel, hartslag of vermogen. Gebruikers kunnen daarnaast aangeven hoe vaak per week ze kunnen en willen trainen, en daarnaast is er de mogelijkheid tot direct contact met de KNWU- trainer.