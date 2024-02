donderdag 29 februari 2024 om 17:20

Ster van Zwolle live te zien op twee regionale zenders

Zaterdag 2 maart staat de 63e editie van de Ster van Zwolle op het programma. Coen Vermeltfoort van VolkerWessels kan de wedstrijd dit jaar voor de vierde keer winnen. Hij geldt ook nu als topfavoriet en bij een nieuwe zege maakt hij zichzelf recordhouder. De wedstrijd is live te zien op RTV Oost en RTV Drenthe.

De Ster kent een mooie erelijst. Zo won Dylan van Baarle de koers in 2013 en schreef Nederlands U23-kampioen Fabio Jakobsen de wedstrijd in 2017 op zijn naam. Dries Klein was jarenlang recordhouder met drie zeges, maar na zijn overwinning in 2023 zette Vermeltfoort zich op gelijke hoogte.



Sterk deelnemersveld

De 63e editie van de Ster van Zwolle kent een sterk deelnemersveld. Naast Vermeltfoort is ook de nummer twee van vorig jaar – Martijn Budding – present. Hij koerst voor Tour de Tietema-Unibet, het enige profteam aan de start in Zwolle. Oprichter Bas Tietema – die inmiddels de rol van ploegleider vervult – woont in de Overijsselse stad.

Naast VolkerWessels en TDT-Unbiet, zijn onder meer BEAT Cycling, Metec-Solarwatt en Parkhotel Valkenburg van de partij, net als de opleidingsploegen van Alpecin-Deceuninck, dsm-firmenich PostNL en Lidl-Trek. Het startschot klinkt zaterdag om 12.00 uur en de koers is vanaf 14.15 uur live te volgen op RTV Drenthe en RTV Oost. Tussen 16.10 en 16.40 uur weten we wie de opvolger van Vermeltfoort is.