Nick Doup • maandag 25 december 2023 om 10:28

Start- en finishstrook Wereldbeker Gavere opnieuw geasfalteerd

De start- en finishstrook van de Wereldbeker veldrijden in Gavere is helemaal vernieuwd. Er is nog geen twee maanden geleden een compleet nieuwe laag asfalt overheen gegaan, vertelt veldritcoördinator Chris Mannaerts van organisator Flanders Classics aan WielerFlits. Dinsdag staat de cross in Oost-Vlaanderen op het programma.

“De aankomstlijn is hetzelfde, maar we hebben de finishstrook met hulp van, en dankzij, de gemeente Gavere opnieuw geasfalteerd”, aldus Mannaerts. Volgens hem waren er vanuit de deelnemers enkele kritische geluiden over de staat van de ondergrond op die startstraat. “Er was wel wat kritiek. Maar vanwege het eigendom was het niet evident om op te lossen.”

“Nu heeft de gemeente – na veel vijven en zessen – besloten die strook helemaal te asfalteren, waardoor de renners op een boulevard rijden. Dat is ongeveer anderhalve maand geleden pas gegoten”, zegt de parcourstekenaar, die ook een andere aanpassing doorvoerde in de finale. De bekende passage langs de groene hekken van het militaire domein is namelijk geschrapt.

Op het militair domein

Vorig jaar was de doorstroming van het publiek niet goed en dus heeft de organisatie gezocht naar een nieuwe plek voor de VIP-tent. Die is gevonden en zo is er ook een centrale plek voor de publiekstent. “De meest opvallende wijziging om dat proberen op te lossen is dat we niet meer voor de draad rijden van het militair domein, maar erachter. De VIP-tent kan namelijk wel op het militair domein en zo creëren we elders meer ruimte. De renners pakken twee bruggen om in en uit het militair domein te gaan.”

Na die passage over het militaire domein van Gavere draaien de renners direct de start- en finishstrook op. Met Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock staat op 26 december de ‘Grote Drie’ aan de start.

Bekijk hieronder enkele foto’s van het nieuwe asfalt in Gavere: