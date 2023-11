zaterdag 18 november 2023 om 13:02

Sophie de Boer wordt weer prof in nieuwe discipline

Sophie de Boer wordt weer prof in 2024. De Nederlandse renster zal zich toespitsen op het gravelen. “Ik ben heel dankbaar voor deze kans, mijn pensioen zit erop”, vertelt ze op sociale media.

De 32-jarige De Boer was jarenlang actief in het veldrijden. In het seizoen 2016-2017 won ze het klassement van de Wereldbeker, wat haar grootste verwezenlijking is. Verder won ze een aantal grote crossen zoals de Koppenbergcross en stond ze verschillende keren op het podium van het Nederlands kampioenschap veldrijden. Haar beste uitslag op een WK was in 2016, toen ze vierde werd in Heusden-Zolder. Twee jaar geleden stopte ze met het crossen.

“Ik ben heel enthousiast om te vertellen dat ik weer prof word in 2024. Mijn avontuur in de gravelwereld is anders uitgedraaid dan ik had verwacht… Van een aantal races voor het plezier – met tussendoor een zwangerschap – naar een heel mooie en gevulde kalender volgend jaar. Ik ben heel dankbaar voor deze kans, mijn pensioen zit erop”, aldus De Boer op haar Instagram.