Serge Pauwels: “Er is een beetje perspectief, ook al is het nog maanden” zondag 19 april 2020 om 14:30

Serge Pauwels is blij dat door de UCI en de ASO een datum aangewezen is voor de Tour de France, ook al blijft nog veel onzeker vanwege het coronavirus. “Het allerbelangrijkste is dat we eindelijk iets hebben om naar uit te kijken. Er is een beetje perspectief, ook al is het nog maanden”, zegt Pauwels tegen Sporza.

“Eigenlijk verandert er niet zoveel voor ons”, vervolgt de coureur van CCC. “Ik ben ook blijven trainen, stoppen was niet echt een optie. Tot 1 juli wordt het onderhoudend trainen en dan werken we specifieker richting de Tour. Je zal sowieso met een leegte aan competitie zitten. Die koershardheid zul je missen. Dat moet je opvangen door hard te trainen. Ik train nu 80 procent van het normale volume.”

De Tour de France staat nu gepland van 29 augustus-20 september. Veel wedstrijden in aanloop naar de Tour zullen niet op de kalender staan, ervan uitgaande dat de Franse ronde door kan gaan. “Ik ben er wel van overtuigd dat andere renners naar voren zullen komen”, zegt Pauwels. “Je moet deze hele periode overbruggen. Het is een heel lange winter, zo moet je het bekijken.”

Het hoofddoel van Pauwels dit jaar was de Tour, gevolgd door de Vuelta. “Nu moeten we dat nog bespreken, maar ik denk dat die combinatie ook nu te doen is. Tour en Giro of Giro en Vuelta, dat lukt niet”, geeft hij aan.