Sep Vanmarcke: “Het openingsweekend is niet mijn doel”

“Ik heb echt een slechte winter gehad vanwege de problemen met mijn knie”, kijkt Vanmarcke terug op zijn aanloop naar het seizoen. “Het was waarschijnlijk veroorzaakt door een val in de Vuelta, die mijn heup aantastte. Daardoor begon ik anders te trappen, mijn been anders te gebruiken, en daar kwamen de knieproblemen uit voort. We moesten veel werk verrichten om de spier weer op te bouwen en om de knie en heup normaal te maken. Nu voelt het ok en kan ik me weer richten op het prestatiegedeelte.”

Vanmarcke geeft aan dat hij hier de tijd voor zal nemen. “Ik heb nog werk te doen wat mijn conditie betreft, maar ik voel me goed, ondanks de situatie. Het openingsweekend zal niet mijn doel zijn, maar ik heb nog wat tijd voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix”, zegt de 33-jarige renner, die ter voorbereiding op de genoemde koersen geen Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico zal rijden. Hij gaat in plaats daarvan op hoogtestage naar El Teide. “Een koers is anders, want de intensiteit van een wedstrijd geeft meer stress en het is minder gecontroleerd. Nu kan ik mijn training plannen. Als ik moe ben, kan ik rusten. Als ik goed ben, kan ik doorduwen”, legt hij uit.

Nadat het trainingskamp op hoogte erop zit, zal Vanmarcke gelijk Milaan-San Remo rijden. Daarna maakt hij zich op voor de kasseiklassiekers, zoals de E3 Saxo Bank Classic, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, die dit jaar een week later plaatsvindt dan gewoonlijk.