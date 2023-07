Schrijf je in voor deze twee Drentse toertochten en krijg een uniek EK-shirt cadeau

Ad

In september is fietsprovincie Drenthe het decor voor het Europees kampioenschap wielrennen. Vooruitlopend daarop worden er in de regio verschillende schitterende tochten georganiseerd om alvast in de stemming te komen.

In het kader van het EK slaan de Gouden Pijl toertocht en de Hunebed Highway Classic de handen inéén. De deelnemers mogen naast een prachtige route echte verwentochten verwachten; voeding en drinken bij de posten onderweg en bij terugkomst gaat uiteraard niemand met lege handen naar huis.

Tijdens de Gouden Pijl Toertocht (zondag 30 juli) maak je kennis met het parcours van het EK Tijdrijden. Je kan kiezen uit drie afstanden: 35, 85 en 125 km. De tocht zal verder voeren door het mooie Drentsche landschap, met als letterlijke hoogtepunt voor de langste afstand; de VAM berg. Het wordt sowieso voor iedereen een unieke tocht, want er zal langs leeuwen en neushoorns gefietst worden met een passage door Wildlands Adventure Zoo. Je finisht in het centrum van Emmen waar later op de dag ook de profs zullen rijden. Er worden prijzen uitgereikt aan de snelste coureurs op een speciaal Strava segment en ook voor de minder snelle, maar gesoigneerde fietser zijn er prijzen!



De Hunebed Highway Classic (zondag 27 augustus) voert de deelnemers langs de mooie plekjes van onze inmiddels beroemde Hunebed Highway én dus over een deel van het EK parcours waar in september de profs over zoeven. Langs deze autoweg liggen prachtige brinkdorpen en landschappen, zoals o.a. het Nationaal Park Drentsche Aa en het Hondsruggebied, dat samen met een deel van het omringende gebied, het enige Geopark van Nederland vormt.

De Hunebed Highway Classic kent als afstanden 65, 95, 125 en 155 km en heeft het het NTFU predikaat Extra Goed Geregeld. De opbrengst van de Hunebed Highway Classic gaat naar KWF Kankerbestrijding en een aantal regionale Goede Doelen.