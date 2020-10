Road bike in Trentino: Fietsen in Italië van het Gardameer naar de Dolomieten

De regio Trentino is een fietsregio bij uitstek. Deze eenvoudig te bereiken Alpenregio is een paradijs voor buitensporters, want naast fietsen kunt u er geweldig klimmen en wandelen.

In de voetsporen van kampioenen zoals Moser, Simoni en Fondriest kunt u de ‘Champs Tour’ rijden en ook legendarische beklimmingen. De Sella Ronda is een klimrit met vier mooie beklimmingen, waaronder de Passo Sella en de prachtige Pordoi, maar met daarbij de makkelijkere ‘Campolongo’ en de Gardenapas. Extra leuk is de autovrije Sella Ronda Bike Day in juni. Ook niet te vergeten zijn de Passo Manghen en de Monte Bondone: klimmen met een historie en prachtig uitzicht.

In het verleden was Trentino al de finish voor vele Giro-etappes. Op woensdag 21 oktober zal naast de eerder genoemde Monte Bondone een finish op de bergtop in Madonna di Campiglio gegarandeerd spektakel bieden.

Wanneer je liever van het pad afgaat, heeft Trentino acht Bike Parks voor MTB-ers. Daarnaast zijn er routes voor beginners, families en voor gevorderden. Ook voor wie inspanning en ontspanning wil combineren, biedt Trentino vele mogelijkheden. Denk eens aan een fietstocht van het Gardameer naar het meer van Toblino.