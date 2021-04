Review Alé: PR-S Bullet wielershirt en CORSA fietsbroek

De eerste lentezonnestralen komen door en dus is het tijd om de shirts met korte mouwtjes weer uit de kast te halen. Ik kreeg dit leuke setje van ALÉ toegestuurd van distributeur Bowdy & Brave. Aan ons om daar een mening over te vormen.

ALÉ is een bekende naam in het profpeloton. Wie goed heeft opgelet zag in 2020 het ALE-logo op de shirts van Francaise des Jeux en CSF-BARDIANI prijken. Daarnaast zijn ze al jaren verbonden aan het gelijknamige ALE Lubljana Cipollini Women’s cycling team, werkgever van onder meer Marta Bastianelli en de Nederlandse Maaike Boogaard. De kleding van ALÉ valt altijd op door de felle kleurstellingen. Dat zie je niet enkel terug in de damesvarianten. Ook de herenshirts zijn vaak voorzien van een felle kleur geel, zelfs in de overwegend zwarte variant.

Wanneer het gaat om wielerkleding dan geldt net als bij alles: smaken verschillen. Wat ik mooi vind, vind een ander afzichtelijk. Los nog van de puristen die enkel in zwart/donker of in effen shirts willen rijden. In deze review heb ik dan ook vooral gelet op hoe het shirt en de broek zitten. Bij de broek heb ik extra interesse voor de zeem.

Carbonvezels

Het setje wat wij kregen is mooi gekleurd, turqoise/blauw/wit. Het valt direct op, maar niet in negatieve zin. Over smaak valt niet te twisten, maar hier mag je mee gezien worden. Het shirt, de PR-S bullet, is er in meerdere kleurvarianten en deze winter was er ook een variant met lange mouwen verkrijgbaar. Het shirt is gemaakt van polyester maar wel in de RAP DRY Carbon variant, waardoor het snel droogt en vanwege de verwerkte carbonvezels is het antistatisch. Het belooft veel goeds.

De broek ziet er eveneens stijlvol uit. Het is de basisbib CORSA. Luchtig, mesh bretels, prima zeem (Shammy 4HF in ALÉ termen, 90kg/cm2 voor de ingewijden) en op het oog intelligente grippers De grippers voelen aan de binnenkant stroef genoeg aan om de pijpen op de goede lengte te houden tijdens je rit.

Mooie woorden, maar hoe vertaalt zich dat in de praktijk? Het shirt zit relatief krap. Ik heb een maat L en deze lijkt, voor iemand van 1,92 en 84kg, borstomtrek 101cm, nog iets kleiner dan in de size guide. Nu was ik daarvoor gewaarschuwd, maar het valt in de praktijk daadwerkelijk vrij strak. Gelijk een tip om een maatje groter te bestellen de volgende keer. Het helpt wel dat het shirt erg elastisch is conform specs en met een beetje frummelen en doen zit het shirt uiteindelijk precies goed. Dat maakt het meteen bijzonder stijlvol. Bonuspunt.

De rits verdwijnt bovenaan mooi in een klein lipje en zorgt daardoor niet voor irritatie als je ermee rijdt. Onderaan het shirt zit een siliconen gripper die het shirt goed op z’n plaats houdt. De lengte is perfect, niet te lang en niet te kort. Bij andere Italiaanse merken zie je daar nog wel eens wat verschil in, van heel erg kort tot in verhouding extreem lang.

Op de rug zitten drie zakjes en deze zitten op de juiste hoogte, waardoor je je arm niet hoeft te verdraaien als je iets uit je zakje wil pakken. Er is nog een extra zakje met rits. Dat is altijd fijn. Kan je daar mooi je sleutel in kwijt.

De mouwen van het shirt zijn precies goed. Niet te lang, maar zeker niet te kort en ze blijven ook goed zitten tijdens activiteit. Dit komt door het ‘j-stability system’. Speciaal ontworpen om alles op z’n plek te houden. De mouwtjes zijn naadloos en dat helpt ook nog voor zowel aerodynamica als comfort. Nu is de redacteur van dienst geen afgetrainde Steven Kruiswijk, maar toch, alle watts helpen.

Laag uitgesneden

De broek, ook maat L, is voor Italiaanse begrippen qua lengte relatief lang. Ik heb normaal broekmaat 33/34 dan wel kostuummaat 50. De pijpen komen mooi tot net boven de knieschijf. De mesh bretels lijken wel een beetje lengte over te hebben. An sich geen probleem, maar in vergelijking met het shirt is dit wel opvallend.

Wat ook opvalt is dat de uitsnede aan de voorkant vrij laag is. Het bovenste stuk aan de voorkant, 5 cm ongeveer is gemaakt van mesh, wat lekker luchtig is op warme dagen. De lage uitsnede is ook handig met een sanitaire stop, maar door de lage uitsnede lijkt het snel alsof je shirt te kort is.

De eerder genoemde grippers ‘pakken goed’. Ze voelen wel wat stroef aan en in het begin leken ze wat te irriteren. Na een paar ritjes voelt het heel natuurlijk en ben ik blij dat ze lekker stroef zijn. Geen gezeur met opkruipende broeken tot in je liezen.

De zeem zit en voelt direct goed. Geen vreemde vorm, niet te ver naar achter of naar voren, maar gewoon goed op z’n plek. Hij lijkt wel een beetje aan de dunne kant.

Tijdens de rit

Over het shirt kan ik niets dan goeds zeggen. Het zit heerlijk, het geeft in de zon genoeg verkoeling en geeft je absoluut moraal. De eerder genoemde carbon technology maakt voor mij geen wezenlijk verschil.

Ik test het shirt naast uitvoeringen van twee andere Italiaanse merken waar ik zelf regelmatig in rijd. Het ALÉ shirt droogt iets sneller, maar het verschil is voor mij verwaarloosbaar. Ik zweet vrij veel en in al mijn shirts heb ik daar evenveel last van. Wat betreft de looks had de merkvoering wat mij betreft iets minder dominant mogen zijn. De grote A’s op de mouwen doen eigenlijk afbreuk aan de schoonheid, evenals het prominent aanwezige ALE op de broekrand. Kwestie van smaak, dat is waar.

Tijdens mijn eerste ritje moet ik even wennen aan de broek. De zeem is even wat ‘zoeken’ en mijn eerste gevoel zegt dat op hele lange ritten de geleverde broek niet de meest comfortabele is. Later rijd ik meerdere rondjes van verschillende lengte en ik moet zeggen dat het eerste gevoel wel iets is verminderd. Ik denk dat het voor een Tour de France drie weken lang een taai verhaal wordt, maar voor normaal amateur gebruik zeker een goede broek. In de winter heb ik met deze broek meermaals op de trainer gezeten en dan is het een fijn item om in je kast te hebben.

Conclusie

Na een lange periode van reviewen (bijna drie maanden), gebruik binnen, buiten, relatief in de kou en in de warmte ben ik goed te spreken over dit setje van ALÉ. Het meest weg ben ik van het shirt, ook als het buiten wat kouder is. Dan maar een vest en lange mouwen erover heen.

De broek is degelijk, maar als je voor langere ritten een keus hebt, dan ligt mijn voorkeur bij een andere broek/zeem. Voor korte ritten en ook op de indoorfiets vind ik het een fijne keuze.

Het shirt is verkrijgbaar in verschillende kleurstellingen o.a. met een dominante rode kleur, een meer gereserveerd grijs en uiteraard dit mooie blauwe exemplaar. Ik vind de blauwe variant samen met de grijze erg stijlvol. Maar nog, dat is ‘in the eye of the beholder’ De maatvoering is van S tot 4XL. Er is voor elke renner van elk formaat een keus.

Dan naar de prijs. Het shirt staat voor een adviesprijs van € 115,90 in de Ale shop. De broek verwisselt voor net geen € 80 van eigenaar. Voor onder de € 200 ben je in het bezit van een kek setje waar je zeker mee gezien mag worden. Mocht je helemaal fan zijn van ALÉ en net iets meer te besteden hebben, pak dan een van de broeken die net iets duurder is. Dat betaalt zich zeker uit.