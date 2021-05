Remco Evenepoel ondergaat scan aan elleboog na val

Remco Evenepoel wordt vanavond in het ziekenhuis onderzocht na zijn val in de zeventiende rit van de Giro d’Italia. De Belgische renner van Deceuninck-Quick-Step liep schaafwonden op en klaagde naderhand over pijn aan zijn elleboog.

Evenepoel moest op de Passo San Valentino, de voorlaatste klim van de dag, lossen. Echter liet de 21-jarige renner zijn veerkracht zien door terug te keren bij de favorietengroep. In de afdaling ging het echter mis. De Belg kwam op een vangrail terecht en had medische hulp nodig, voordat hij verder kon. Uiteindelijk kwam hij in het bijzijn van zijn ploeggenoten Iljo Keisse, Mikkel Honoré en Rémi Cavagna als 132e over de streep, op 36 minuten van etappewinnaar Dan Martin.

Evenepoel had vooral pijn aan zijn elleboog. Op foto’s uit de koers is te zien dat het gewricht flink is gezwollen. De Belgische renner ondergaat vanavond nog een scan die meer duidelijkheid moet brengen, liet zijn ploeg weten.