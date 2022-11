Rapportcijfers 2022: Lotto Soudal

Nu het wielerseizoen 2022 erop zit, kunnen we de balans opmaken. In de rubriek Rapportcijfers legt WielerFlits alle achttien WorldTour-teams en vier ProTeams langs de meetlat, van het laagste geklasseerde team op de UCI Ranking naar het hoogste. De community mag daar vervolgens een cijfer aan geven. Vandaag volgt het eerste Belgische team, Lotto Soudal.

Doelen 2022



Lotto Soudal is in het voorjaar een ploeg die zich altijd op de voorposten toont. Toch besloten de voornaamste kopmannen – Philippe Gilbert en Tim Wellens; op papier, althans – om de kasseienklassiekers links te laten liggen. Victor Campenaerts werd daarom door teammanager John Lelangue naar voren geschoven als kopman, al mocht hij zichzelf op dat vlak ontdekken. In de grote rondes werd er ingezet op ritzeges, waarbij Caleb Ewan in zowel de Giro d’Italia als de Tour de France de kopman zou zijn. Daarnaast bleef Lotto Soudal kansen geven aan jonge talenten. In degradatienood zouden ze volgens Lelangue daarom niet komen.

Klassiekers

De klassiekercampagne van Victor Campenaerts zal Lotto Soudal deugd hebben gedaan. De voormalig houder van het werelduurrecord werd vijfde in Omloop Het Nieuwsblad. In de media – en subiet overal waar hij kon – kondigde Vocsnoraan dat hij Dwars door Vlaanderen zou winnen. Ondanks enkele verwoede pogingen, slaagde Campenaerts daar niet in. Hij werd er vierde. Verder was het eigenlijk armoetroef voor Lotto Soudal in de klassiekers. Tim Wellens, Philippe Gilbert en Florian Vermeersch schitterden vooral door afwezigheid.

Belangrijkste resultaten

Dwars door Vlaanderen – 4e(Victor Campenaerts)

Omloop Het Nieuwsblad – 5e(Victor Campenaerts)

Strade Bianche – 8e(Tim Wellens)

Grote rondes

Ook in de grote rondes moest Lotto Soudal een paar keer slikken. Caleb Ewan ging vol voor ritwinst in de Giro, maar na een valpartij in de eerste etappe werd het lastig voor de PocketRochet. Behoudens een achtste, tweede en vijfde plek in etappes de dagen daarna, was het niet veel soeps. Gedesillusioneerd gaf Ewan na de elfde rit op. Geluk bij een ongeluk voor de Belgen: oude, sluwe vos en rittenkaper Thomas De Gendt ronde een inspanning aan het eind van de eerste week succesvol af. Maar daar bleef het voor Lotto Soudal ook bij.

De Tour de France en ook de Vuelta a España draaiden voor Lotto Soudal eveneens uit op een grote teleurstelling. In La Grande Boucle bezorgde Andreas Kron hen de enige top 5-notering, terwijl Filippo Conca en Harrison Sweeney – allebei vijfde – dat deden in de Ronde van Spanje. Dat waren in beide gevallen dan ook de voornaamste wapenfeiten. Voor een ploeg als Lotto Soudal mag je hen deze prestaties toch wel stevig aanrekenen. Zonder klassementsrenners zijn alle ogen op de sprinters van de Belgische formatie gericht.

Belangrijkste resultaten

Giro d’Italia – 1 ritzege (Thomas De Gendt)

Tour de France – 0 ritzeges

Vuelta a España – 0 ritzeges

Overige wedstrijden

Behoudens een magere klassiekercampagne en een niet-geslaagde exercitie in de grote rondes, kan Lotto Soudal wel uitkijken naar een relatief succesvol jaar. In totaal werden er 25 UCI-koersen gewonnen. Het gros daarvan kwam op naam van eerstejaars prof Arnaud De Lie, die een fantastisch seizoen achter de rug heeft. Hij was onder meer de beste in de GP Jean-Pierre Monsére, de Ronde van Limburg en Schaal Sels. In totaal was de jongeling in negen koersen primus in 2022, waarmee hij verreweg de beste Lotto Soudal-renner was.

Buiten de gebaande wegen zocht de Belgische ploeg in veel – ietwat kleinere – wedstrijden de strijd op. De inzet was duidelijk: degradatie uit de WorldTour zien te voorkomen. Uiteindelijk is dat niet gelukt, ondanks eindzeges in de Sauid Tour (Maxim Van Gils) en de Vierdaagse van Duinkerke (Philippe Gilbert). Nee, er werd vooral gewonnen door de renners op het niveau waar ze volgend jaar op actief zijn. Wat dat betreft is het geen schande dat Lotto Soudal aan het einde van het jaar van de WorldTour naar het ProTeam-niveau degradeert.

Belangrijkste resultaten

Saudi Tour – + ritzeges (Maxim Van Gils, Caleb Ewan)

Vierdaagse van Duinkerke – + ritzege (Philippe Gilbert)

Schaal Sels – (Arnaud De Lie)

Baloise Belgium Tour – (Tim Wellens)

Tirreno-Adriatico – ritzege (Caleb Ewan)

Eindcijfer

Aan het eind van alle rapporten telt WielerFlits de resultaten van de drie onderdelen bij elkaar op en presenteert dan de gemiddelde cijfers per ploeg in een apart artikel.

