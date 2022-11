Rapportcijfers 2022: EF Education-EasyPost

Nu het wielerseizoen 2022 erop zit, kunnen we de balans opmaken. In de rubriek Rapportcijfers legt WielerFlits alle achttien WorldTour-teams en vier ProTeams langs de meetlat, van het laagste geklasseerde team op de UCI Ranking naar het hoogste. De community mag daar vervolgens een cijfer aan geven. Vandaag is het de beurt aan misschien wel de meest multiculturele ploeg van de wereld: EF Education-EasyPost

Doelen 2022



Zoals gewoonlijk was ploegbaas Jonathan Vaughters vol lof over zijn ploeg voorafgaand aan het seizoen. Hij noemde de samenstelling van EF Education-EasyPost 2022 ‘in potentie onze sterkste selectie ooit’. Hij knoopte daar niet meteen concrete doelen aan vast, behoudens dat hij vond dat zijn ploeg op ieder terrein mee moest kunnen doen voor winst en hij wilde ook meer (rit)zeges boeken dan een jaar eerder. Daarnaast hoopte hij met een andere manier van koersen wellicht voor bijvoorbeeld bergklassementen te gaan, om nieuwe impulsen aan zijn ploeg te geven. Over de strijd tegen degradatie repte hij met geen woord.

Klassiekers

In potentie had de Amerikaanse ploeg een sterk blok voor de Vlaamse klassiekers. Met onder meer Alberto Bettiol en Michael Valgren, hadden ze op papier in veel koersen mee kunnen doen. Behoudens een elfde plek van de Deen in Strade Bianche, kwamen de Amerikanen echter totaal niet uit de verf tijdens de kasseienklassiekers. In de heuvelkoersen ging dat al iets beter. Zo eindigde Ruben Guerreiro als zevende in de Waalse Pijl, werd Neilson Powless achtste in Luik-Bastenaken-Luik en besloot Andrea Piccolo – die tussentijds overstapte van Drone Hopper-Androni Giocattoli – de Ronde van Lombardije als elfde.

Belangrijkste resultaten

Waalse Pijl – 7e (Ruben Guerreiro)

Luik-Bastenaken-Luik – 8e (Neilson Powless)

Ronde van Lombardije – 11 e (Andrea Piccolo)

Strade Bianche – 11e (Michael Valgren)

Grote rondes

Na een blessure die hem het gehele voorjaar kostte, maakte Magnus Cort met een vierde plaats in de openingsrit van de Giro d’Italia zijn rentree in het peloton. Hij zou in rit achttien nog een plekje beter doen, terwijl Hugh Carthy in de etappes vijftien en zeventien als vierde eindigde. Tot zo ver de top 5-noteringen van EF Education-EasyPost in de Italiaanse rittenkoers. In een zwart tenue reden de Amerikanen verder een kleurloze Giro. Uiteindelijk eindigde Hugh Carthy wel als negende in het klassement, maar in de twintig etappes voor de slotrit had hij niet een dag bij de eerste tien gestaan; kanshebber voor de Zubeldia Award!

In de Tour de France lukte het EF Education-EasyPost het beter om zich te onderscheiden, dit keer in een speciaal tenue in samenwerking met skateboardmerk Palace. Neilson Powless eindigde als twaalfde in het eindklassement, maar hij, Alberto Bettiol en Cort verzamelden in totaal ook zes top 5-noteringen in de etappes. De Italiaan dacht op weg naar Mende zegezeker te zijn, ware het niet dat Michael Matthews hem nog achterhaalde. Vier dagen eerder had Cort wel gewonnen op Mégève, nadat hij in thuisland Denemarken tijdens de openingsritten al een aantal dagen de bolletjestrui had gedragen. Ruben Guerreiro had daarvan een einddoel gemaakt, maar de Portugees viel in het begin van de ronde al uit.

Rigoberto Urán was jarenlang de klassementskopman van dit team, zo ook dit jaar. Maar het bleek het seizoen te veel voor de 35-jarige Colombiaan. Tot het najaar aanbrak. Daar liet de taaie Mick Jagger lookalike zien nog altijd over veel kwaliteiten te beschikken. Aanvankelijk leek het anders te lopen, tot hem iets lukte wat hij nog nooit eerder deed: winnen in de Ronde van Spanje. Hij was de beste in de zeventiende etappe en klom zodoende de top-10 van het klassement binnen. Die negende plek die hij in handen had, gaf hij daarna niet meer af. Hoewel hij dichter bij eindzeges is geweest, zal de Vuelta hem goed hebben gedaan.

Belangrijkste resultaten

Giro d’Italia – 9e (Hugh Carthy)

Tour de France – 12e (Neilson Powless) + ritzege (Magnus Cort)

Vuelta a España – 9e + ritzege (Rigoberto Urán)

Overige wedstrijden

Nee, het was niet het seizoen van EF Education-EasyPost. Teammanager Jonathan Vaughters belandde door slechte resultaten in maart, april en mei in de degradatiezone van de WorldTour. Hij maakte na het seizoen beklag dat hij daarom niet meer voor zeges kon rijden, maar juist met zo veel mogelijk renners punten moest pakken. Volgens de flamboyante Amerikaan kan dat niet de bedoeling van wielrennen zijn. Uiteindelijk bleven ze er net in, maar het hield niet over afgelopen jaar. Uiteindelijk werd er buiten de grote rondes om slechts zeven keer gewonnen, waaronder twee nationale kampioenschappen.

Nochtans begon de ploeg goed met een WorldTour-tijdritzege van Stefan Bissegger in de UAE Tour, die de rest van het jaar – in het shirt van EF Education-EasyPost – opvallend onzichtbaar was. Dat geldt ook voor Mark Padun, al was hij wel verantwoordelijk voor een zege en een derde plek in Gran Camiño. Ruben Guerreiro won dan nog de Mont Ventoux, waar Esteban Chaves tweede werd. Het duo was even daarvoor respectievelijk negende en zevende geworden in het Critérium du Dauphiné, terwijl Neilson Powless tegelijkertijd vierde werd in de Ronde van Zwitserland. Hij sloot het seizoen wel af met een overwinning in de Japan Cup.

Heel denderend was het dus allemaal niet, maar Vaughters hield zijn ploeg wel in de WorldTour. Toch heeft hij een gigantische slag geslagen op de transfermarkt. Halfweg 2022 werd er met groeibriljant Andrea Piccolo al een serieuze versterking gedaan, bleek in het najaar. Daarnaast maakt Mikkel Honoré – ondanks een doorlopend contract – de overstap van Quick-Step-Alpha Vinyl. Beiden vallen echter in het niet bij de nieuwe kopman van de ploeg. Die heet namelijk Richard Carapaz, die INEOS Grenadiers inruilde voor EF Education-EasyPost. Zijn komst was nodig, want de ambitie van Vaughters om in 2022 meer te winnen dan in 2021 (zestien keer) is mislukt.

Belangrijkste resultaten

Mont Ventoux Dénivelé Challenge – & (Ruben Guerreiro, Esteban Chaves)

Gran Camiño – (Mark Padun) + ritzeges (Mark Padun, Magnus Cort)

Ronde van Zwitserland – 4e (Neilson Powless)

Critérium du Dauphiné – 7e & 9e (Esteban Chaves, Ruben Guerreiro)

GP de Québec – 8e (Alberto Bettiol)

Eindcijfer

Aan het eind van alle rapporten telt WielerFlits de resultaten van de drie onderdelen bij elkaar op en presenteert dan de gemiddelde cijfers per ploeg in een apart artikel.

In de rubriek Rapportcijfers geven jullie alle achttien WorldTour-ploegen, de ProTeams Alpecin-Deceuninck, Arkéa Samsic, TotalEnergies en Uno-X rapportcijfers op basis van hun seizoen. We werken de UCI Team Ranking van 2022 van beneden naar boven af. Jullie kunnen de teams beoordelen met drie cijfers, te geven op de onderdelen klassiekers, grote rondes en overige koersen. Onder de klassiekers verstaan we de volgende grote koersen: Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche, Milaan-San Remo, E3 Saxo Bank Classic, Dwars Door Vlaanderen, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Amstel Gold Race, Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. De grote rondes spreken voor zich, waardoor alle andere koersen vallen onder overige wedstrijden.