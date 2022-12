Rapportcijfers 2022: Arkéa Samsic – Een goed begin is het halve werk

Nu het wielerseizoen 2022 erop zit, kunnen we de balans opmaken. In de rubriek Rapportcijfers legt WielerFlits alle achttien WorldTour-teams en vier ProTeams langs de meetlat, van het laagste geklasseerde team op de UCI Ranking naar het hoogste. De community mag daar vervolgens een cijfer aan geven. We zijn toe aan de eerste promovendus naar het WorldTour-Niveau: Arkéa Samsic.

Doelen 2022



Teammanager Emmanuel Hubert maakte aan het begin van het seizoen duidelijk wat de voornaamste doelstelling van Arkéa Samsic was: zorgen voor promotie naar de WorldTour. Dat betekende dat alle renners zo hoog mogelijk in de uitslag moesten komen, zelfs als dat ten koste ging van een overwinning. Op die manier zag de Franse equipe kansen om promotie naar de WorldTour af te dwingen. Dat was een diep gekoesterde wens van Hubert. Zelfs zo diep, dat hij in het licht van de UCI-punten het verstandiger achtte om de wildcard van de Giro d’Italia terug te geven, om in diezelfde periode elders punten te verzamelen.

Klassiekers

Omdat Arkéa Samsic in 2021 als tweede ProTeam waren geëindigd op de UCI Team Ranking, mochten zij het afgelopen seizoen op basis van een gegarandeerde wildcard starten in alle WorldTour-koersen. Toch sloegen ze er een paar over, waaronder de E3 Saxo Bank Classic. Eerlijk is eerlijk: een echte kopman voor de klassiekers had de Franse ploeg ook niet, al komt er daarvoor wel eentje aan. Dan hebben we het over Matis Louvel, die het voorbije seizoen steeds de finales haalde. Uiteindelijk zette ouderdomsdeken Laurent Pichon (36) de hoogste score op de tabellen. Hij overleefde de vroege vlucht in Parijs-Roubaix en werd zo achtste.

Belangrijkste resultaten

Parijs-Roubaix – 8e (Laurent Pichon)

Waalse Pijl – 9e (Warren Barguil)

Ronde van Lombardije – 12e (Warren Barguil)

Dwars door Vlaanderen – 13e (Amaury Capiot)

Omloop Het Nieuwsblad – 14e(Matîs Louvel)

Grote rondes

Arkéa Samsic had dus in alle WorldTour-wedstrijden startrecht, maar maakte daar zoals gezegd geen gebruik van. De Giro d’Italia sloeg de ploeg over, omdat Hubert van mening was dat er tijdens de vele 1.1-koersen in Frankrijk tegelijkertijd meer punten te behalen waren. Het hoofddoel van klassementskopman Nairo Quintana werd daardoor de Tour de France. Die verliep uiterst voorspoedig, want de Colombiaan eindigde als zesde in het klassement.

Vervolgens richtte Quintana zijn pijlen op de Vuelta a España, maar vlak voor de start kwam naar buiten dat hij positief had getest op tramadol in de Tour. Het resultaat: uitslag en punten uit de Tour weg en geen start in de Ronde van Spanje. Als je dat allemaal wegneemt, kwam Arkéa Samsic flink tekort in de grote rondes. De vraag is nu alleen: weegt dat door in jullie oordeel?

Belangrijkste resultaten

Tour de France – 6e (Nairo Quintana)

Vuelta a España – 42e (Élie Gesbert)

Overige wedstrijden

De boodschap die Hubert meedeelde aan zijn renners met betrekking tot promotie naar de WorldTour, was bijzonder goed geland in de eerste maanden van het seizoen. De roodhemden waren overal op de voorposten te vinden en behaalden in de eerste twee en een halve maand van het seizoen al negen overwinningen. Daarbij onder meer een ritzege in TIrreno-Adriatico, alsmede eindoverwinningen in de Tour de la Provence en de Tour des Alpes (beide Nairo Quintana). Arkéa Samsic maakte daardoor grote sprongen op de promotie-degradatie ranglijst en fietsen zich zo in de eerste maanden al zeker.

Tot aan de Tour de France ging het crescendo met de Franse ploeg. Daarna kwam – misschien mede door de situatie rondom Quintana – de klad er toch een beetje in. De Colombiaan maakte een sterk jaar door, met top 5-noteringen in zowel Parijs-Nice als de Volta Cyclista a Catalunya. Dat soort resultaten waren tijdens zijn afwezigheid geen mogelijkheid. Desalniettemin deed ook Warren Barguil zijn duit in het zakje, net als gouden aankoop Hugo Hofstetter. Hij werd overgenomen van directe concurrent Israel-Premier Tech, maar was wel de best scorende renner bij Arkéa Samsic in het afgelopen seizoen.

Ook Amaury Capiot kwam goed voor de dag. Maar goed ook, want eerste sprinter Nacer Bouhanni kwam na zware crash in de Ronde van Turkije niet meer in actie in 2022. Hij was nochtans goed begonnen aan het seizoen. Maar ook de toekomst van Arkéa Samsic is gebeiteld in steen. Talenten Matîs Louvel (23) en Kévin Vauquelin (20) kwamen dit seizoen uitstekend voor de dag. Als zij komend jaar weer een stap kunnen zetten, zal Louvel uitgroeien tot een vaste klant in de top-10 van klassiekers. Vauquelin is dan weer een renner die zich in de rondjes van een week – liefst met een tijdrit – verder kan ontwikkelen.

Belangrijkste resultaten

Tirreno-Adriatico – ritzege (Warren Barguil)

Tour de la Provence – (eindklassement) + ritzege (Nairo Quintana)

Volta a Catalunya – 4e (Nairo Quintana)

Parijs-Nice – 5e (Nairo Quintana)

Tro-Bro León – (Hugo Hofstetter)

Eindcijfer

Aan het eind van alle rapporten telt WielerFlits de resultaten van de drie onderdelen bij elkaar op en presenteert dan de gemiddelde cijfers per ploeg in een apart artikel.

