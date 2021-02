Pre-order de eerste editie van Ride

Ride is vanaf vandaag te bestellen! Wil je er zeker van zijn dat je ons blad als een van de eersten kan lezen? Maak dan gebruik van onze early bird-actie!

Sinds de aankondiging van ons blad, op 20 januari, is er behoorlijk veel gebeurd. De eerste verhalen zijn inmiddels ingeleverd en liggen nu op het bureau van de vormgever.

Vandaag bereiken we een nieuwe mijlpaal. Wie het blad alvast wil bestellen, kan dat vanaf nu doen. Voor de vroege vogels hebben we een mooie actie. Wie tijdens de pre-order het blad koopt, krijgt 15% korting en het blad Elf jaar Boels-Dolmans er gratis bij. Ook de verzendkosten krijg je van ons cadeau.

De 172 pagina’s tellende eerste editie van Ride verschijnt op dinsdag 18 maart. De pre-order geldt tot uiterlijk 26 februari. Op=Op.

Ride wordt niet alleen een blad voor jullie, maar ook met jullie. We zijn al druk bezig met de eerste verhalen, maar zijn ook benieuwd naar jullie ideeën. Dus deel met ons wat jij graag in Ride zou willen lezen. Dan kijken wij of we dat kunnen realiseren.