Philipsen en Ulissi speerpunten UAE Emirates in Tour Down Under

De eerste WorldTour-wedstrijd van het seizoen, de Tour Down Under, nadert met rasse schreden. De een na de andere ploeg onthult haar selectie voor de Australische etappekoers. Bij UAE Emirates is onder meer de rappe Belg Jasper Philipsen van de partij. Hij zal in die koers zijn seizoen beginnen.

In de zesdaagse wedstrijd maakte Philipsen vorig jaar zijn debuut voor de ploeg uit het Midden-Oosten. En niet zonder succes, Philipsen won namelijk de vijfde etappe. “We hopen dat dit jaar weer te doen”, zegt Philipsen in een persbericht van UAE Emirates.” Dezelfde teksten bezig ploegleider Allan Peiper. “We hebben Jasper Philipsen voor de sprints en Diego Ulissi voor de heuvelachtige ritten en het klassement. Met Mikkel Bjerg, Aleksandr Riabushenko, Marco Marcato, Sven Erik Bystrøm en Vegard Stake Laengen hebben we een goede supportploeg. Selectie UAE Emirates voor Tour Down Under 2020 (21-26 januari)

Jasper Philipsen

Diego Ulissi

Mikkel Bjerg

Aleksandr Riabushenko

Marco Marcato

Sven Erik Bystrøm

Vegard Stake Laengen