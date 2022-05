Peter Schulting wint in België de kermiskoers Puivelde Koerse

Peter Schulting heeft woensdag de zege gegrepen in Puivelde Koerse, een grote kermiskoers in de gemeente Sint-Niklaas. De 34-jarige Nederlander van de VolkerWessels-ploeg bleef nipt uit de greep van een achtervolgende groep met onder meer Dimitri Peyskens en Gianni Marchand.

Schulting, die dinsdag ook al vierde was geworden in Ruddervoorde Koers, maakte in de slotfase deel uit van een groep van zes renners. In volle finale reageerde hij op een aanval van Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex), waarna hij alleen door bleef rijden. De achtervolgers kwamen in de laatste meters nog tot op het achterwiel van Schulting, maar waren uiteindelijk te laat.

Voor Puivelde Koerse was het de eerste editie weer sinds 2019, toen won Alexander Richardson voor Stijn Steels en Yoeri Havik. Ook de namen van Wout van Aert, Oliver Naesen en Lawrence Naesen vinden we terug op de erelijst van de Oost-Vlaamse kermiskoers.