donderdag 16 november 2023 om 16:35

Parkhotel Valkenburg versterkt zich met Belgische sprinter

Parkhotel Valkenburg, de opvolger van ABLOC CT, heeft weer een nieuwkomer gepresenteerd: Mathis Avondts. De 20-jarige Belg is de vierde aanwinst voor 2024. Eerder werd al duidelijk dat ook Lars Hohmann, Jelte Krijnsen en Vincent Hoppezak volgend jaar voor de ploeg van Paul Tabak zullen rijden.

Avondts heeft al ervaring op Continental-niveau. In 2021 reed hij voor de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck, in 2022 stond hij onder contract bij VP Consulting – Prorace. Afgelopen seizoen won hij onder meer een rit in het H4A Beloften Weekend (onderdeel van de U23 Road Series) en het Provinciaals Kampioenschap van Antwerpen. Ook eindigde hij als tweede in de openingsrit van de Flanders Tomorrow Tour, een prestigieuze rittenkoers voor beloften.

“Ik denk dat ik mezelf het beste kan beschrijven als een sprinter”, zegt Avondts, de eerste Belg ooit bij de ploeg van Paul Tabak, op de sociale media van (nu nog) ABLOC CT. “Maar ik ben ook niet bang om de aanval te kiezen.”

Voorlopig heeft Parkhotel Valkenburg enkel de vier genoemde renners op papier voor 2024. Het is nog niet bekend wie hun contract bij de ploeg zullen verlengen. Mārtiņš Pluto, Stijn Appel, Lars Loohuis (allen BEAT Cycling) en Jelle Johannink (Tour de Tietema-Unibet) zoeken in ieder geval andere oorden op. Frank van den Broek maakte eerder al de overstap naar de opleidingsploeg van Team dsm-firmenich en rijdt inmiddels voor het WorldTeam, terwijl Bodi del Grosso zijn carrière voorlopig stil heeft gezet.