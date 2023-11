dinsdag 21 november 2023 om 19:20

Parkhotel Valkenburg pakt door en presenteert volgende aanwinst

Parkhotel Valkenburg, de opvolger van ABLOC CT, heeft weer een nieuwkomer gepresenteerd. Het gaat om Joost Brinkman. De 20-jarige Nederlander kwam de voorbije twee seizoenen uit voor de opleidingsploeg van Team dsm-firmenich.

Brinkman reed voor zijn periode bij Team dsm-firmenich voor Streetjump-Forte, een zeer vooraanstaande juniorenploeg in Nederland. Brinkman is een multi-inzetbare renner en komt uit in verschillende disciplines. Zo werd hij in de jeugd Nederlands kampioen op de olympische mountainbike-discipline Cross Country, maar hij heeft ook een verleden als crosser. En ook op de weg liet Brinkman al mooie dingen zien.

De jonge renner kreeg bij Team dsm-firmenich de ruimte om meerdere disciplines te combineren, maar wist de voorbije seizoenen toch geen plekje bij de hoofdmacht af te dwingen. In 2022 noteerde hij op de weg redelijk veel DNF’jes en ook dit jaar waren zijn uitslagen niet om over naar huis te schrijven. Er zijn echter verzachtende omstandigheden: de pech- en ziekteduivel reed de laatste twee seizoenen vaak mee met Brinkman.

Brinkman hoopt bij (vanaf volgend jaar) Parkhotel Valkenburg zijn wielercarrière nieuw leven in te blazen. “Ik wil de blessures en de vele tegenslagen van de afgelopen twee jaar achter me laten en mezelf als wielrenner herontdekken. Ik heb veel goede verhalen gehoord over het team en ik kijk ernaar uit om vanaf volgend jaar de kleuren te verdedigen”, laat hij weten.

Selectie voor 2024

Brinkman is de vijfde aanwinst van de ploeg voor 2024, na het eerdere aantrekken van Lars Hohmann, Jelte Krijnsen, Vincent Hoppezak en Mathis Avondts. Voorlopig heeft Parkhotel Valkenburg enkel de vijf genoemde renners op papier voor 2024. Het is nog niet bekend wie hun contract bij de ploeg zullen verlengen.

Mārtiņš Pluto, Stijn Appel, Lars Loohuis (allen BEAT Cycling) en Jelle Johannink (Tour de Tietema-Unibet) zoeken in ieder geval andere oorden op. Frank van den Broek maakte eerder al de overstap naar de opleidingsploeg van Team dsm-firmenich en rijdt inmiddels voor het WorldTeam, terwijl Bodi del Grosso zijn carrière voorlopig stil heeft gezet.