woensdag 20 december 2023 om 12:03

Óscar Freire: “Als ik eerlijk ben, bleef ik veel te lang bij Rabobank”

Ride Óscar Freire heeft er achteraf spijt van dat hij negen seizoen achter elkaar voor Rabobank heeft gereden. Dat vertelt de Spaanse oud-wielrenner, die drie keer wereldkampioen werd in zijn carrière, in RIDE Magazine. Speciaal voor de Wintergids gingen wij op bezoek bij Freire in Santillana del Mar.

Freire kwam in 2003 bij de Nederlandse ploeg terecht. “Rabobank had al een jaar eerder bij mijn broer Antonio geïnformeerd of ik interesse had om naar de ploeg te komen”, vertelt hij in RIDE. “Antonio was mijn zaakwaarnemer. Een Nederlandse ploeg was zeker niet waar ik aan dacht. Sterker nog: ik zei dat Rabobank de laatste ploeg was waar ik heen zou willen. Ik was nog jong, maar toch al twee keer wereldkampioen geworden. Er was interesse van veel ploegen.”

“In het begin was het moeilijk. We hadden afgesproken dat ik mijn eigen masseur Joseba uit Spanje mocht meenemen. Maar Joseba had die eerste maanden een heel ander programma dan ik”, aldus Freire. “Aan tafel werd veel Nederlands gesproken. Ik was een beetje een buitenstaander. Dat zie je ook wel terug in de uitslagen in dat eerste jaar. Het tweede jaar ging het al veel beter.”

“Het zal geen toeval zijn dat ik toen ook Milaan-San Remo en het wereldkampioenschap won. Mijn contract werd verlengd. En daarna nog een paar keer. Zo werden dat uiteindelijk negen seizoenen”, blikt hij terug. “Als ik eerlijk ben en terugblik op mijn carrière, was dat te veel lang. Ik was altijd vrij relaxed en na zo’n lange tijd wordt alles gewoon. Verandering van ploeg had mij scherp gehouden. Dan had ik me opnieuw moeten bewijzen en had ik zeker meer druk gevoeld. Dat had ik nodig.”

In het interview in de nieuwe RIDE Magazine vertelt Óscar Freire ook over het Jumbo-Visma van 2023, de samenwerking met Michael Boogerd, Erik Dekker en Robert Gesink, de grote veranderingen binnen de Rabo-ploeg, zijn prijzen en wat hij tegenwoordig doet in het dagelijkse leven.

