Organisatie Wereldbeker Benidorm kondigt deelname Wout van Aert aan

De organisatie van de Wereldbekermanche veldrijden in Benidorm heeft de komst van Wout van Aert aangekondigd. De veldrit zal op 22 januari 2023, twee weken voor het WK in Hoogerheide, worden verreden. Zowel Van Aert als zijn ploeg Jumbo-Visma heeft de deelname van de Belg overigens nog niet bevestigd.

De datum van het evenement komt de organisatie niet slecht uit. Diverse wielrenners en veldrijders zijn in die periode namelijk op trainingskamp in Spanje. De veldrit hoopt daarom op een sterk deelnemersveld. Met het vermeende binnenhalen van Van Aert lijkt die hoop in vervulling te gaan.

Het is voor het eerst sinds 2011 dat de Wereldbeker Spanje weer bezoekt. Toen maakte de Ziklokross Igorre in het Baskenland voor het laatst deel uit van de wereldbeker. De Belg Kevin Pauwels pakte toen de overwinning. Nu keert het regelmatigheidscriterium dus terug naar het Iberisch schiereiland.

⭐️ Llega la primera de las #EstrellasCX que os queremos presentar. 🇧🇪 𝐕 𝐀 𝐍 𝐀 𝐄 𝐑 𝐓 La figura de @WoutvanAert llegó hace una década al #CX para dar inicio a una época dorada que sigue hoy en día. 🔎 Conoce su historia en detalle en nuestra web: https://t.co/IDAmEXGfq9 pic.twitter.com/pGgcw6pZyd — CX Benidorm Costa Blanca – World Cup 22/23 (@BenidormCX) October 5, 2022