zondag 3 maart 2024 om 17:18

Ook in Kroatië mag Visma | Lease a Bike juichen: tweede zege op rij voor Britse nieuwkomer

De seizoensstart van Matthew Brennan bij de opleidingsploeg van Visma | Lease a Bike mag erg succesvol genoemd worden. De nog maar 18-jarige Brit heeft in Kroatië zijn tweede zege op rij geboekt; hij was de beste in de Trofej Porec (UCI 1.2).

Brennan begon zijn seizoen afgelopen woensdag in de Trofej Umag, ook in Kroatië. Daar wist hij al de sprint te winnen van een uitgedund peloton, tegen onder meer rassprinter Jakub Mareczko. Dit weekend stond er opnieuw geen maat op Brennan in de Trofej Porec, een eendagskoers van 146 kilometer over een lastige omloop en een finale op een heuvel van 600 meter 6,4%. De tweede plaats was voor Lorenzo Conforti van VF Group-Bardiani CSF-Faizanè.

Voor Brennan – vorig seizoen winnaar van Keizer der Juniores en de Guido Reybrouck Classic in België – was het zijn tweede officiële wedstrijd in de kleuren van Visma | Lease a Bike. Afgelopen jaar koerste hij nog voor het Britse clubteam Fensham Howes-MAS Design.

Met zijn zeges in de Trofej Umag en de Trofej Porec treedt Brennan helemaal in de voetsporen van Olav Kooij, die beide (!) wedstrijden in 2020 won bij zijn debuut voor Jumbo-Visma.