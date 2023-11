woensdag 15 november 2023 om 15:04

Omloop der Kempen viert 75-jarig jubileum met nieuwe naamsponsor

De Omloop der Kempen heeft voor 2024 een nieuwe naamsponsor gepresenteerd. Het gaat om het Eindhovense bedrijf VDL Groep, dat komend jaar ervoor zorgt dat de wielerkoers ‘VDL Groep Omloop der Kempen’ gaat heten.

Het nieuws over de nieuwe sponsor werd tijdens een sponsorevent ter ere van het 75-jarig jubileum van de Omloop der Kempen bekendgemaakt. De editie van 2024 is de 75ste van de wielerkoers door de Kempen-streek in Noord-Brabant. “Daarmee is de wedstrijd de oudste wielerklassieker van Nederland”, aldus de organisatie.

Voorzitter Frank van der Meijden gaf aan ‘altijd op zoek te zijn’ naar bedrijven die zich voor de lange termijn willen binden aan de wedstrijd. “We zijn dan ook extra trots dat VDL, dat ook de laatste jaren als sponsor actief was, de sponsorrelatie heeft uitgebreid en ook naamgever is geworden van onze internationale mannenwedstrijd. Met nu VDL als één van de grootste partners naast ASML, SIMAC en ZLM, wordt het internationale karakter van het wielerweekend nog meer versterkt.”

VDL Groep is een internationaal en industrieel familiebedrijf en heeft een hoofdkantoor in Eindhoven. Verder heeft het meer dan 100 bedrijven in negentien landen. “Wij geloven in de meerwaarde van een sportieve en vitale samenleving”, zegt directeur Pieter van der Leegte. “Mede doordat wielrennen één van de kernsporten van ons sponsorbeleid is, leveren wij graag een bijdrage aan de continuïteit én de doorontwikkeling van Omloop der Kempen. Door ons nadrukkelijker aan hét regionale wielermonument dat topsport en breedtesport omarmt te verbinden, versterken we gezamenlijk het internationale karakter van deze klassieker”.

In 2024 wordt de Omloop der Kempen verreden op zondag 26 mei als UCI 1.2-wedstrijd.