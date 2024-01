vrijdag 5 januari 2024 om 13:08

Olav Kooij debuteert in Milaan-San Remo: “Wie weet kan ik meedoen voor de prijzen”

Olav Kooij gaat dit voorjaar zijn debuut maken in Milaan-San Remo. De Nederlandse sprinter van Visma | Lease a Bike is daar een van de kopmannen van de ploeg, bij afwezigheid van oud-winnaar Wout van Aert.

Het Jachtluipaard van Numansdorp kiest voor een aanloop via de UAE Tour en Parijs-Nice richting het voorjaar. Daarvoor rijdt Kooij ook nog de Clásica de Almería, waar de winnaar al jaren uit een massasprint komt. “Het is mooi om al voldoende sprints te rijden in aanloop naar de Giro. Bovendien ben ik in Milaan-San Remo en Gent-Wevelgem benieuwd hoever ik kan komen”, vertelt hij op de ploegsite.

Milaan-San Remo reed Kooij nog nooit, terwijl hij afgelopen jaar bij zijn debuut in Gent-Wevelgem achtste werd. “Dat soort wedstrijden zouden me moeten liggen. Wie weet kan ik meedoen voor de prijzen”, is de 22-jarige sprinter ambitieus. “Sowieso is onze klassieke kern heel breed en sterk.”

Na het voorjaar gaat de focus van Kooij op zijn debuut in de Giro d’Italia, aan de zijde van Wout van Aert. “Ik voel dat ik er klaar voor ben en ik ben blij dat ik namens het team de Giro mag rijden. De afgelopen seizoenen heb ik mooie resultaten kunnen halen en ik hoop dat te herhalen of het nog beter te doen. Een rit winnen in een grote ronde zou mooi zijn”, kijkt hij vooruit.