zaterdag 16 december 2023 om 08:46

NK tijdrijden 2024 toegewezen aan Steenbergen

Het NK tijdrijden 2024 is toegewezen aan de Brabantse gemeente Steenbergen. Even ten westen van Roosendaal, aan de provinciegrens met Zeeland, krijgen de renners een parcours van 37 kilometer voorgeschoteld in de strijd om de gouden medaille.

Bondscoach Koos Moerenhout heeft een rol gespeeld bij de toewijzing van het kampioenschap. Hij is woonachtig in Steenbergen, waar voor het NK tijdrijden de polders opgezocht worden ten noorden van de gemeente. Dat zorgt ervoor dat er veel lange stroken in het parcours zitten, waarbij onder meer langs de Roosendaalse Vliet, de Steenbergse Vliet en het Mark-Vlietkanaal gefietst wordt. De renners rijden een ronde van 37 kilometer.

Voor voorzitter Jac van Leent van het Steenbergse wielercomité is het NK heel bijzonder. “Dit jaar doen we dat voor de tachtigste keer. Van dat jubileum wilden we iets speciaals maken”, zegt hij tegen BN/De Stem. “Toen het duidelijk was dat het contract met Jansen Event Sportmanagement niet werd verlengd, zagen we onze kans om het NK naar hier te halen. Na vele maanden hard werken achter de schermen is dat nu ook gelukt.”

Op woensdag 19 juni staat het NK tijdrijden 2024 op het programma. Het weekend daarna staat het NK op de weg gepland in Arnhem en omgeving.