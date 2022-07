Nils Eekhoff klapt achterop Sporza-motor: “Heb het redelijk goed overleefd”

Video

Een vervelend beeld in de eerste wedstrijduren van de achttiende etappe in de Tour de France 2022. Nadat eerst Jack Bauer op de auto van UAE Emirates klapt, knalde Team DSM-renner Nils Eekhoff vol achterop de motor van Sporza. Die werd daarna overigens uit koers genomen. Eekhoff zelf kwam er met een aantal lichte pijntjes vanaf, maar baalt wel van het voorval.

Voor de camera van WielerFlits legt het klassiekertalent uit wat er mis ging. “Toen ik terugkwam via de auto’s, was er plots een wegversmalling. Daar hield de ruimte een beetje op en toen ben ik op de motor van Sporza geklapt. Dat was best een flinke val. Gelukkig ben ik kunnen terugkeren en heb ik de dag redelijk overleefd. Het bracht wel vooral frustratie. Je weet dat al die bergen dan lastiger zijn. Ik heb al flink afgezien deze Tour en dan komt er zelfs nog meer bij.”