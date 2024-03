dinsdag 19 maart 2024 om 15:08

Nieuwe stap voor WielerFlits.be: nieuw jasje én meer aandacht voor Belgische verhalen

WielerFlits.be zit vanaf vandaag in een nieuw jasje. Niet alleen krijgt de site met zijn blauwe kleuren een compleet nieuwe aanblik, ook inhoudelijk staan er de komende weken en maanden heel wat veranderingen op de planning

“Zowel de website als de app heeft een update gekregen”, legt hoofdredacteur Maxim Horssels uit in de WielerFlits Podcast. “Om het onderscheid tussen onze Nederlandse en Belgische website nog beter zichtbaar te maken, stappen we af van het iconische geel-zwart. De nieuwe kleur is geïnspireerd op het shirt van de nationale selectie van België: het blauw van Belgian Cycling.”

Daar blijft het echter niet bij. WielerFlits.be moet dé plaats worden waar de Belgische wielerliefhebber zijn gading vindt. Enerzijds komen we met voorbeschouwingen op elke Belgische UCI-wedstrijd, groot of klein. Maar er is ook ruimte voor interviews met Belgische renners, ex-renners en ploegleiders, die we exclusief op het Belgische platform zullen plaatsen. Daarnaast blijft u naar goede gewoonte natuurlijk op de hoogte van al het internationale wielernieuws.

Onze Belgische verslaggevers Zeger Schaeken en Niels Bastiaens zullen het grootste deel van de content produceren. “We hebben afgelopen crosswinter alvast de eerste stappen gezet”, vult Niels aan in de podcast. “Wat we in de cross hebben gedaan, willen we nu ook op de weg brengen.”

“We gaan op zoek naar verhalen met een Belgische insteek, die anders aan de aandacht zouden ontsnappen. Dan denk ik aan renners van de tweede of derde lijn, of jonge talenten die nog moeten doorbreken. Kortom, renners met een goed verhaal. Aangezien we op de meeste wedstrijden in eigen land ook aanwezig zullen zijn, hebben we alle kansen om op interessante verhalen te stoten.”

Contacteer ons!

Bij de uitbouw van de Belgische website, staan we ook steeds open voor input van u, de lezer. Niels en Zeger zijn daarom steeds via e-mail te benaderen op respectievelijk [email protected] en [email protected]. Volg daarnaast zeker onze avonturen via Instagram, X (Twitter) en Facebook.

Beluister vanaf 22:10 de WielerFlits Podcast over rebranding van WielerFlits.be.